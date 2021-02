DS 3 Crossback: in arrivo la versione speciale Connected Chic

La gamma della DS 3 Crossback è stata ampliata alla versione speciale Connected Chic in serie limitata, già disponibile sul mercato francese al prezzo base di 30.400 euro. Esteticamente, è riconoscibile per i cerchi in lega Madrid da 17 pollici di diametro, i vetri posteriori oscurati e la calandra cromata DS Wings di colore nero opaco. La gamma cromatica, invece, prevede le colorazioni Cristal Pearl, Blanc Perle Nacré, Bleu Millenium, Rouge Rubi, Noir Perla Nera, Gris Platinium, Gris Artense et Blanc Banquise per la carrozzeria, anche nella livrea bicolore.

Interni in pelle e non solo

Inoltre, l’abitacolo della nuova DS 3 Crossback Connected Chic è caratterizzato dagli interni DS Bastille in pelle goffrata di colore Noir Basalte, senza dimenticare il volante in pelle pieno fiore, il pomello del cambio in pelle liscia e gli inserti in Tep anch’essi di colore Noir Basalte. La specifica dotazione di serie, invece, è completa del display touch screen da 10,3 pollici con il navigatore satellitare integrato, nonché del sistema di ricarica wireless per smartphone.

A benzina, diesel ed elettrica

La nuova DS 3 Crossback Connected Chic è proposta con il motore a benzina 1.2 PureTech nelle versioni da 100 CV a cambio manuale e 130 CV di potenza a cambio automatico, affiancato dal propulsore diesel 1.5 BlueHDi nelle declinazioni da 110 CV a cambio meccanico e 130 CV di potenza a cambio automatico. Infine, è prevista anche la configurazione E-Tense a propulsione elettrica da 136 CV di potenza e 320 km di autonomia massima grazie al pacco delle batterie da 50 kWh.