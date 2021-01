Drift con fail sul lago ghiacciato per una Nissan 370Z [Video]

Esercitarsi con la pratica del drifting su un lago ghiacciato non è una cosa nuova, ma l’uomo alla guida della Nissan 370Z protagonista del video, in futuro, ci penserà prima di ripetere una simile esperienza. Il tizio, infatti, durante un servizio giornalistico per raccontare le caratteristiche dell’auto, spezza la lastra di ghiaccio, forse non sufficientemente spessa, che cede alle sollecitazioni.

La sportiva nipponica finisce a fondo, mentre il pilota riesce a tirarsi fuori prima che sia troppo tardi. Tutto avviene alle spalle del cronista, chiamato ora ad una narrazione diversa. Qualcuno avanza il sospetto che possa trattarsi di un fake, ossia di un video studiato ad hoc. Voi che opinione avete a tal proposito?