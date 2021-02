Una Dodge Challenger SRT Hellcat con ruote da carrozza [Video]

Una Dodge Challenger SRT Hellcat è stata sottoposta a un trattamento che l’ha riportata… indietro nel tempo, all’epoca delle carrozze in stile Far West. Superfluo dire che una simile trasformazione poteva avvenire soltanto negli Stati Uniti d’America, dove gli youtuber realizzano le modifiche più strampalate per raccogliere interesse sul web.

Protagonista dell’impresa è, in questo caso, lo youtuber WhistlinDiesel che non annoia certo i suoi utenti. La sua più recente trovata è questa Dodge Challenger SRT Hellcat, che scarica gli oltre 700 cavalli di potenza sprigionati dal motore V8 su quattro ruote strette ed alte, con molti raggi, plasmate in metallo e con gomme ultrasottili.

Così conciata, nella parte finale del video, la musclecar a stelle e strisce viene sollecitata con una partenza a ruote fumanti, che mette presto fuori uso gli pneumatici. Facile immaginare l’effetto prodotto da un mezzo del genere nella marcia urbana, in mezzo alle auto con ruote convenzionali. A voi le immagini offerte dal filmato. Buona visione!