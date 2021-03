Corvette Grand Sport: all’asta una replica di Fast & Furious 5

La saga cinematografica di Fast & Furious è divenuta negli anni un capitolo di culto, un fenomeno di massa che ha portato al cinema milioni di persone in tutto il mondo. La formula del successo di questo franchise, che inizialmente aveva poche ambizioni, è forse da riscontrare proprio sulla lunga serie di vetture che hanno svolto il ruolo di protagoniste insieme ai vari Vin Diesel, al compianto Paul Walker e a tutti gli altri attori della saga.

Sicuramente tutti ricorderanno le celeberrime Toyota Supra, Mitsubishi Eclipse e Nissan Skyline dei primissimi titoli, molto più legati al mondo delle corse clandestine, ma anche le Veilside Mazda RX-7 di Tokyo Drift o la Dodge Charger di Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel. A questa lista bisogna aggiungere la Corvette Grand Sport di Fast & Furious 5. Il modello è attualmente all’asta su Volocars.com ed è quello usato per le riprese della pellicola uscita nel 2011.

Nella fattispecie, l’auto in vendita all’asta è una delle tre di nove, sopravvissute alle due riprese sul set cinematografico, ma nello specifico questa è quella più utilizzata dai protagonisti del film. È stata realizzata da Mongoose Motorsport, quindi si tratta di una replica, tuttavia sembra proprio una Corvette del 1963. Per costruirla, l’azienda ha utilizzato il telaio di una Corvette C4, mentre sotto al cofano si trova un 5.7 V8 della General Motors da 385 CV abbinato ad un cambio automatico.

La vera la C2 Grand Sport venne realizzata negli anni ’60 per partecipare alle competizioni dell’epoca, indi per cui ne sono state concepite solo 2 esemplari con carrozzeria roadster e 3 coupé. Una vera Corvette Grand Sport ha un valore di milioni di dollari, ma anche le repliche tengono alta la quotazione. La Corvette sarà in vendita senza riserva nell’asta online del sito dal 14 al 21 aprile e ha un valore stimato di almeno 100.000 dollari.