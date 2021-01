Corvette: allo studio un SUV elettrico?

Per lo zoccolo duro degli estimatori della sportiva USA per antonomasia un SUV Corvette elettrico è pura eresia, per chi è pronto ad abbracciare le nuove tendenze invece rappresenta un’opportunità. Per il momento però, si tratta essenzialmente di rumors, tutti derivanti dall’apparizione di nuovi veicoli GM al CES di Las Vegas 2021.

Potrebbe avere 1.000 CV grazie a 3 motori elettrici

La fantasia corre veloce in certe occasioni, infatti, qualcuno pare che abbia riconosciuto lo stile frontale della Corvette in una delle proposte apparse nella manifestazione in questione. Nello specifico, ha spiegato il designer GM Mike Simcoe, ai colleghi di carscoops, si tratterebbe di modelli Buick per il mercato cinese. Ma i vertici di GM non hanno commentato la notizia, e così in molti hanno pensato che chi tace acconsente. Quindi, sono scattate le ipotesi a livello di piattaforma, che potrebbe essere quella denominata BEV3 della nuova Hummer EV, con 3 motori elettrici in grado di assicurare una potenza di 1.000 CV. Ovviamente, al momento non ci sono comunicazioni ufficiali.

La Mustang Mach-E ha indicato la strada

L’operazione potrebbe ripercorrere, con le dovute differenze, l’esperienza della Ford Mustang Mach-E, che pare sia stata accolta con meno diffidenza di quanto si potesse pensare. D’altra parte, non mancano brand sportivi che hanno inserito in gamma dei SUV, Lamborghini insegna, e a quanto pare in Corvette una veicolo del genere sarebbe in programma. Bisogna capire se sia il momento giusto per fare questa scelta, dopo tutto, è recente l’arrivo di un’altra proposta sconvolgente, la Corvette a motore centrale, che ha stravolto non poco la visione di questa sportiva da sempre legata ad una disposizione meccanica con motore anteriore.

Si attende un comunicato ufficiale

Certo, il clamore suscitato sta facendo circolare la notizia di questo SUV riportando sulla bocca di tutti il nome Corvette. A questo punto una smentita o una conferma ufficiale sarebbe doverosa da parte della GM, anche per capire quali saranno gli sviluppi futuri di un Marchio molto apprezzato dagli appassionati di auto sportive.