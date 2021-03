Coman a bordo di una Mercedes: multato perché lo sponsor è Audi

Kingsley Coman è un giocatore brillante, un esterno ficcante e letale, protagonista del Bayern Monaco, con il quale ha vinto ogni competizione nell’arco degli ultimi dodici mesi. Il francese è stato assoluto mattatore, segnando anche il gol decisivo nella finale di Champions League, disputata tra il suo Bayern e il Paris Saint Germain.

Nonostante i successi sul rettangolo verde, il classe 1996 è stato autore di una disavventura direttamente ai cancelli del campo di allenamento dei campioni di Germania. La squadra bavarese è da anni sponsorizzata da Audi, che fornisce auto agli addetti ai lavori, i quali devono presentarsi nelle occasioni relative agli affari di club con le vetture brandizzate con i quattro anelli. Il francese, invece, ha pensato bene di usare una Mercedes-Benz. Per questo è stato multato severamente.

50.000 euro di multa

Coman è recidivo, in passato si era fatto vedere in occasioni pubbliche e relative al suo club di appartenenza, a bordo di una sportivissima McLaren. Questa volta, l’esterno transalpino ha scelto un maestoso SUV di Stoccarda, un Classe G al quale è stato vietato l’accesso esclusivo al parcheggio interno del centro sportivo dei campioni tedeschi. Coman è stato invitato a parcheggiare la sua vettura lontano e dopodiché è stato pure multato da Rummenigge e soci con una sanzione davvero salata, circa 50.000 euro. Sicuramente non si tratta di una cifra esorbitante per le sue tasche – a differenza dei comuni mortali -, ma la figuraccia è assicurata.

Con un rinnovo del contratto ancora tutto da scrivere, Coman dopo l’ennesimo passo falso sembra proprio allontanarsi da Monaco di Baviera. Per un appassionato di auto come lui, potrebbe anche essere un’occasione da non perdere per continuare a guidare i suoi marchi preferiti, fra i quali sicuramente non si trova la Casa di Ingolstadt.