Chevrolet rinnova la Bolt e svela la Bolt EUV

General Motors (GM) ha annunciato questa domenica il restyling 2022 della sua auto elettrica, la Chevrolet Bolt EV e ha anche anticipato sulla nuova declinazione in formato SUV, che si chiamerà Bolt EUV (Electric Utility Vehicle). La Chevrolet Bolt EUV e la Bolt EV non sono così diverse come si potrebbe immaginare. I due veicoli GM condividono infatti la stessa piattaforma e la Bolt EUV è solo 16 centimetri più lunga e 5 millimetri più alta.

Nuovo frontale e linee più sportive

Entrambe sfoggiano lo stesso frontale con fari allungati e più sottili rispetto al modello precedente, oltre a curve ridisegnate che le rendono più sportive di prima. All’interno dell’abitacolo, le due Chevrolet Bolt presentano nuovi pannelli di controllo, un touchscreen da 10,2 pollici per il sistema di infotainment e uno schermo da 8 pollici come cruscotto del guidatore. Il sistema di infotainment è compatibile con Amazon Alexa e include Android Auto e Apple CarPlay.

Meccanica e autonomia

Altre caratteristiche delle nuove Chevrolet Bolt EV e Bolt EUV includono un’autonomia di ricarica di 416 chilometri (259 miglia) e 402 chilometri (250 miglia), rispettivamente. A spingere entrambe ci pensa un motore che genera 200 cavalli (150 kilowatt) e una coppia di 266 Nm. Da segnalare che la Chevrolet Bolt EUV pur volendosi posizionare nel mercato dei SUV non avrà una versione a quattro ruote motrici, di fatto uno svantaggio nel segmento.

Jesse Ortega, responsabile dell’ingegneria dei due Bolt, ha dichiarato venerdì in una conferenza stampa prima della ufficiale che la Bolt EUV “ha le proporzioni e lo stile di un SUV ma non per forza un veicolo di questo tipo deve avere la trazione su tutte e quattro le ruote”.

Con il ‘Super Cruise’ arriva la guida autonoma

Altra grande novità è che su queste nuove vetture GM offre il suo sistema “Super Cruise” di guida autonoma, una primizia assoluta su una Chevrolet. Le due nuove Chevrolet Bolt EUV 2022 e Bolt EV 2022 entreranno in produzione negli Stati Uniti nella tarda primavera e saranno disponibili in estate.