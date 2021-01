Car of the Year 2021: le sette finaliste per il titolo di auto dell’anno

Avanza il concorso di “Car of the Year 2021“, il premio più importante dell’industria automobilistica mondiale che ogni anno riconosce la novità più importante del settore, focalizzata in particolare sul mercato europeo. In queste ore sono state annunciate le sette finaliste che opteranno per questo riconoscimento.

Si tratta della 53a edizione del premio, per il quale sono stati inizialmente presentati 29 modelli arrivare sul mercato nel 2020, preselezionati da una giuria di 60 giornalisti europei specializzati nel settore automobilistico. Il 1 marzo 2021 verrà svelato il nome della vincitrice.

Attualmente, il titolo di “Car of the Year” è nelle mani della nuova Peugeot 208, vincitrice lo scorso anno.

Le 7 finaliste di Car of the Year 2021

Queste sono le sette finaliste per il premio “Car of the Year 2021”. Tutte dispongono in listino di una versione elettrificata, che si tratti di un’ibrida leggera, ibrida convenzionale, ibrido plug-in o 100% elettrica.

• Citroën C4

• Cupra Formentor

• Fiat 500

• Land Rover Defender

• Skoda Octavia

• Toyota Yaris

• Volkswagen ID.3