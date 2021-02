Bugatti Bolide: i suoi segreti in un video con Andy Wallace

World premiere, nella dimensione video, per la Bugatti Bolide, interpretazione della casa di Molsheim per un purosangue da corsa del 21° secolo. Questa hypercar di frontiera, focalizzata esclusivamente sulla pista, è il frutto di uno studio sperimentale che mette a frutto l’eccellenza del marchio. Si tratta del veicolo più estremo, veloce e leggero della storia recente Bugatti.

Incredibile il suo rapporto peso potenza, perché i 1240 chilogrammi del corpo vettura sono spinti dai 1850 cavalli erogati dal motore W16 da 8 litri di cilindrata. Tradotto in altri termini, ciò significa che ogni cavallo muove una massa di appena 0,67 chilogrammi. Facile intuire il tenore delle sue performance, davvero stratosferiche. La Bugatti Bolide copre il classico 0-100 km/h in meno di 2 secondi, passa da 0 a 200 km/h in 4,36 secondi e in circa 20 secondi è in grado di raggiungere i 500 km/h. Questi, almeno, i dati forniti dal simulatore, ma quelli reali non dovrebbero essere tanto diversi.

Nel filmato messo in rete dalla Casa transalpina si possono visionare diversi dettagli dell’auto e si possono conoscere alcuni suoi segreti. Belle le riprese in pista con il collaudatore Andy Wallace al volante. In virtù delle sue pregevoli caratteristiche, vi invitiamo a guardare il video nella sua interezza: ne vale la pena, per conoscere meglio questo missile su ruote. Versione più estrema della Chiron, la Bugatti Bolide è una vetrina dell’eccellenza del marchio di Molsheim. Per approfondire meglio l’argomento rimandiamo al precedente post.