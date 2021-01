BMW M850i ​​xDrive: il tuning di AC Schnitzer in livrea Polizei

In Germania si sa, il tuning è un’ossessione, in certi casi una vera e propria religione. Sono tantissimi gli appassionati che mettono mano alle proprie auto, tuttavia le ardite modifiche delle vetture possono incappare in spiacevoli sanzioni da parte delle autorità, in quanto spesso non rispettano le licenze e mettono a repentaglio la sicurezza di chi guida e degli altri utenti della strada. Per questo motivo, ogni anno l’iniziativa TUNE IT vuole dimostrare che la messa a punto può essere effettuata anche in modo sicuro.

Per la sesta volta, AC Schnitzer partecipa alla campagna realizzando un veicolo ad hoc per la campagna – una BMW M850i con livrea della polizia – supportato anche dal Ministero federale dei trasporti e delle infrastrutture digitali. Lo scopo dell’iniziativa è quello di utilizzare una campagna nazionale per attirare l’attenzione su una messa a punto omologata e sicura e per mostrare quali veicoli sensazionali sono possibili con l’omologazione stradale.

Più potenza

Tutti i componenti di AC Schnitzer installati sulla BMW M850i sono disponibili e realizzati secondo le normative di legge. Il “progetto di tuning” finanziato esclusivamente da sponsor, dimostra ancora una volta che il tuning in Germania può far battere più forte il cuore degli appassionati di auto ed essere comunque effettuato con cura e rispetto della sicurezza. Nella fattispecie, l’azienda tedesca ha portato delle migliorie al motore, che passa da 530 CV a 620 CV. Ovviamente l’aumento delle prestazioni è legittimo e viene fornito con una garanzia di montaggio. Poi, il silenziatore posteriore sportivo AC Schnitzer integrato, include due alette di scarico ciascuno con due terminali “Carbon Sport”, sempre coperto da garanzia. In ogni caso, questo impianto garantisce un suono ricco che rispetta i limiti di rumore specificati.

Altre migliorie

Sono state fatte anche delle modifiche aerodinamiche con l’aggiunta di elementi in carbonio come lo spoiler anteriore, lo splitter anteriore, le ali laterali anteriori, le minigonne laterali, il diffusore posteriore e lo spoiler posteriore. L’abbassamento del telaio della M850i è stato ottenuto con la molla della sospensione AC Schnitzer abbassata di circa 20-30 mm nella parte anteriore e di circa 20-25 mm nella parte posteriore, rispetto al veicolo di serie. Queste componenti sono state testate direttamente sul circuito del Nurburgring.

Le modifiche riguardano anche i cerchi AC Schnitzer AC3 flowforming ottimizzati in termini di peso e di colore antracite opaco. Inoltre, vengono utilizzati pneumatici Hankook Ventus S1 evo 3 nelle dimensioni 255/30 R21 e 295/25 R21. L’interno è nobile e ha un occhio di riguardo nei confronti della sicurezza, tanto che sono presenti: un set di interruttori a bilanciere in alluminio AC Schnitzer (anodizzato nero), i pedali e il poggiapiedi in alluminio, il portachiavi in ​​alluminio e la copertura per il controller iDrive che possono essere utilizzati legalmente.