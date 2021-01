BMW M5: il teaser della versione speciale CS

Entro fine mese debutterà l’inedita BMW M5 CS, speciale configurazione in chiave più sportiva della grande berlina del costruttore bavarese. Grazie al video teaser pubblicato su Instagram dal manager Markus Flasch, ovvero il capo della divisione BMW M, emergono numerosi dettagli sulla versione sportiva più estrema dell’attuale Serie 5.

Infatti, la BMW M5 CS sarà riconoscibile esteticamente per alcuni specifici dettagli, come i cerchi in lega forgiati di colore oro, la calandra a doppio rene di colore bronzo, le pinze di colore rosso dei freni a disco in carboceramica e i fari anteriori di colore giallo. Tuttavia, l’elemento distintivo sarà la massa più leggera di circa 70 kg, in quanto sono previsti numerosi elementi in fibra di carbonio sia per la carrozzeria che per l’abitacolo.

Per quanto riguarda la meccanica, la nuova BMW M5 CS sarà equipaggiata con il motore a benzina 4.4i V8 TwinPower Turbo da 635 CV di potenza e 750 Nm di coppia massima che consentirà di accelerare da 0 a 100 km/h in circa tre secondi. Inoltre, dovrebbero essere previsti anche il cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti e la trazione integrale xDrive.