BMW M3 e M4 2021: prezzi e allestimenti

Svelate a settembre dello scorso anno, le nuove BMW M3 e M4 entrano ufficialmente Enei listini di BMW Italia con prezzi a partire, rispettivamente, da 95.900 euro e 96.500 euro. Per le versioni top di gamma con l’allestimento Competition i clienti dovranno pagare 4.500 euro in più (100.400 euro per la M3 Competition e 101.000 euro per la M4 Competition).

Meccanica

Le nuove BMW M3 e M4 montano, nelle versioni base, il motore a benzina 3.0i M TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 480 CV di potenza e 550 Nm di coppia massima, abbinato al cambio meccanico a sei marce con il dispositivo Gear Shift Assistant.

Le due declinazioni più sportive, Competition, vantano invece una potenza di 510 CV e 650 Nm di coppia massima, e sono dotate esclusivamente del cambio automatico M Steptronic ad otto rapporti con il dispositivo Drivelogic. In estate, poi, debutterà anche la versione M xDrive a trazione integrale.

Equipaggiamento di serie

Di serie le nuove BMW M3 ed M4 Coupé hanno in dotazione i cerchi in lega anteriori da 18 pollici e posteriori da 19 pollici di diametro, tetto in fibra di carbonio CFRP o apribile in vetro, fari Full Led, interni in pelle Merino a grana fine con i sedili sportivi M regolabili elettricamente, climatizzatore automatico trizona, illuminazione d’ambiente a led e sistema multimediale BMW Live Cockpit Professional. Per quanto riguarda la carrozzeria, i clienti potranno scegliere tra le nuove colorazioni Sao Paulo Yellow, Toronto Red Metallic e Isle of Man Green Metallic.

Optional

Tra gli optional a disposizione più interessanti troviamo l’impianto frenante in carboceramica (8.400 euro), i cerchi più grandi da 19 e 20 pollici () 2mila euro), i sedili in carbonio (3.900 euro), il pacchetto esterni in carbonio (4.800 euro), i fari Matrix Laser (1.540 euro), il Driving Assistant Professional (Solo per le Competition a 2.100 euro) e il Pacchetto M Race Track che comprende l’incremento della velocità massima a 290 km/h, un corso di guida sportiva, cerchi da 19 e 20 pollici, freni in carboceramica, sedili e modanature in carbonio ed head-up display a un prezzo complessivo di 16.800 euro.