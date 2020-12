BMW i4: una nuova immagine dell’anti Tesla Model 3 bavarese

La Casa di Monaco sta per presentare un altro modello della nuova gamma elettrica della famiglia. Questa volta si tratta della berlina sportiva di segmento D che competerà direttamente con la Tesla Model 3 e si chiamerà BMW i4.

Solo pochi giorni fa, l’azienda bavarese aveva presentato il progetto della MTown, dove era apparsa la nuova M3 Touring. Ma compariva anche un kit nascosto, il caricabatterie elettrico con i colori BMW M, insieme alla data di presentazione con il debutto della i4 previsto per i primi di giugno, e ora la BMW ha confermato sul proprio profilo di un noto social network di professionisti, affermando che il progetto “è nella sua ultima fase di test”.

Indizi estetici

Le immagini che mostrano la nuova i4 nelle sue officine non rivelano dettagli rispetto alle foto spia viste finora, lasciando a malapena in vista parte del pannello del tetto e del cofano motore. La i4 mantiene lo stesso formato berlina a cinque porte, familiare e molto sportiva, della BMW Serie 4 Gran Coupé del 2021, con la differenza che non avrà i terminali di scarico e che sarà completamente elettrica.

Come sarà dentro

Anche all’interno della nuova BMW i4 troveremo interessanti differenze rispetto alle nuove Serie 4 Coupé e Serie 4 Cabrio. La berlina sportiva sfoggerà una combinazione degli elementi di questi modelli con il doppio schermo sul cruscotto e il touch screen dell’infotainment già visto sulla nuova BMW iX, con le bocchette di ventilazione posizionate direttamente sotto lo schermo.

La nuova BMW i4 arriverà nelle concessionarie a marzo del 2022, ed entrerà in produzione a novembre 2021. Inizialmente, i clienti potranno scegliere tra due versioni: “i440” e “i4 M50 xDrive”, la prima monterà un solo motore elettrico all’asse posteriore mentre successivamente arriverà un’ulteriore versione con due unità, sui due assi, la trazione integrale e fino a 530 CV di potenza.