Bentley Mulliner Bacalar Car Zero: il prototipo della supercar inglese

Un prototipo della Bentley Mulliner Bacalar ha iniziato la fase finale dei test di sviluppo e durata, prima della costruzione dei 12 esemplari di questa serie speciale, già venduti ai clienti, che dovranno aspettare il prossimo anno per vederne l’uscita dalla linea produttiva. Il modello destinato ai collaudi, battezzato Bacalar Car Zero, sta già accumulando chilometri su chilometri, superando test di qualità cruciali in una varietà di località dell’Europa.

Finora, l’auto ha completato le valutazioni aerodinamiche in galleria del vento e nel mondo reale, prove di stabilità al limite e test di velocità ed handling. Il modello è stato sottoposto anche a prove di stress termico e di misurazione del rumore e delle vibrazioni. L’obiettivo dei tecnici è quello di superare i severi standard di qualità, funzionalità e durata previsti dal marchio di Crewe.

Innovazione e tradizione

La vettura include oltre 750 nuovi componenti, con più di 40 parti realizzate in fibra di carbonio. Ecco le parole di Paul Williams (direttore di Bentley Mulliner): “La Bacalar Car Zero è il prototipo cruciale che stiamo utilizzando per firmare il design, l’ingegneria e l’artigianato di questa parte rivoluzionaria del futuro di Bentley Mulliner. La Bacalar è un’iterazione moderna delle Bentley carrozzate del passato: estremamente rara, completamente realizzata a mano, preziosa nei suoi dettagli e totalmente su misura per ogni cliente. L’intero team dietro l’auto è entusiasta di vedere il prototipo scrollarsi di dosso ogni test che gli facciamo. Non vediamo l’ora di iniziare la costruzione dei 12 esemplari di questa serie limitata”.

660 cavalli di passione

Bentley Mulliner Bacalar è una supercar, in carrozzeria barchetta, confezionata artigianalmente dagli uomini del reparto speciale ed esclusivo della casa della “B” alata. Nel suo look si nota l’influenza della concept car Bentley EXP 100 GT. Ricca di carattere e finemente curata in ogni dettaglio, questa creatura automobilistica gode della spinta di un motore a benzina 6.0 TSI W12 biturbo, capace di erogare la ragguardevole potenza di 660 cavalli. La scheda tecnica parla di trazione integrale permanente e cambio automatico a doppia frizione con otto rapporti.

La Mulliner Bacalar è una splendida vettura a due porte dell’era moderna, massima espressione del lusso a due posti en plein-air del marchio di Crewe. L’accattivante modello, in serie speciale, miscela rarità ed esclusività, in un quadro di lusso supremo e prestazioni di alto livello.