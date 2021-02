Aptera, l’auto ad energia solare fa il boom di ordini

Aptera è una rivoluzionaria automobile alimentata ad energia solare, lunga 4,37 metri e alta 1,45 metri, dotata di tre ruote e di un abitacolo che può ospitare 3 persone. La vettura ha forme molto aerodinamiche e sfrutta una carrozzeria rivestita con 180 celle fotovoltaiche ampia ben 3 metri quadrati. In questo modo la Aptera può immagazzinare sufficientemente energia per garantire un’autonomia extra di 72 km.

7.000 ordini in poco tempo

Realizzata da una startup americana tramite una raccolta fondi che ha ottenuto ben 4 milioni di finanziamenti, la Aptera sta andando letteralmente a ruba. In pochissimo tempo, infatti, questa “stramba” vettura a zero emissioni ha ricevuto la bellezza di 7.000 ordini che porteranno all’azienda un giro di affari che supera i 250 milioni di dollari.

A dare concretezza al progetto ci penserà Sandy Munro, esperto ingegnere alla guida di una società che offre servizi di consulenza per il settore automotive. “La mia scommessa si basa su un futuro ad energia solare e tutto questo potrà essere realizzato con l’Aptera – Munro ha inoltre aggiunto che – l’industria automobilistica ha necessità di ingegneri creativi e progetti di mobilità ecosostenibile. Per questo motivo sarà il mio aiuto all’avvio della produzione di questa vettura e anche nelle successive fasi”.

Prodotta con la stampa 3D

Al momento la Aptera si trova ancora in fase protipale, ma presto verrà realizzata in serie in un apposito impianto che si trova in California, esattamente nella Sorrento Valley, nei pressi della città di San Diego. La Aptera verrà realizzata sfruttando avanzate tecnologie di stampa 3D, vanterà l’uso di materiali compositi per risparmiare sul peso e sfrutterà batterie molto sofisticate.

Le versioni

L’auto verà proposta in quattro versioni dotate di altrettanti tipi di batterie: 25 kWh, 40, kWh, 60 kWh e 100 kWh. Di seguito le versioni disponibili e i relativi prezzi di listino, decisamente competitivi.