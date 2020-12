App Waze: arriva la modalità Babbo Natale

Tra le app dedicate alla navigazione auto più utilizzate dagli automobilisti spicca certamente Waze, caratterizzata da una serie di funzionalità particolarmente utili, tra cui quella che segnala gli autovelox fissi e mobili, senza dimenticare la possibilità da parte degli utenti di segnalare eventuali problemi sul proprio percorso, come ad esempio ingorghi ed incidenti stradali.

Per celebrare queste festività natalizie, i programmatori di Waze hanno rilasciato una nuova opzione dedicata niente di meno che a Babbo Natale. Dal punto di vista grafico, l’utente può infatti visualizzare come veicolo sulla mappa la slitta di Babbo Natale, ovviamente carica di regali e trainata dalle instancabili renne. Il tutto viene enfatizzato da voce e musiche che richiamano l’atmosfera natalizia.

Questo speciale aggiornamento dell’App Waze può essere scaricato gratuitamente, ma per il momento risulta esclusivamente per paesi di lingua inglese, come Stati Uniti e Gran Bretagna. Ricordiamo che “Waze Santa Claus” risulta compatibile con i sistemi operativi iOS di Apple e Android ed è ovviamente compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.