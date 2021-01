Alpine e Lotus annunciano una collaborazione e una sportiva elettrica

Un protocollo d’intesa è stato siglato da Groupe Renault e Group Lotus, per lo sviluppo di Alpine. Quest’ultimo marchio, noto per il taglio sportivo delle sue proposte, punta su un futuro 100% elettrico. Nel memorandum siglato a Parigi è previsto che i team di Alpine e Lotus si mettano al lavoro per studiare una serie di possibili aree di cooperazione, incluso lo sviluppo congiunto di una supercar EV, facendo appello alle rispettive competenze ingegneristiche, che torneranno ad incontrarsi per esplorare lo sviluppo di altre possibili sinergie, nell’ambito della nuova strategia di Renault. È allo studio anche una collaborazione per potenziare la piattaforma degli sport motoristici di Alpine, dalla Formula 1 ad altre espressioni dell’automobilismo agonistico.

Ecco le parole di Laurent Rossi (CEO di Alpine): “La firma del protocollo d’intesa con Lotus mostra l’approccio snello e intelligente che stiamo implementando come parte della nuova strategia di Alpine. Entrambi i marchi hanno un’eredità straordinaria e siamo entusiasti di iniziare questo lavoro insieme, dalle soluzioni ingegneristiche su misura allo sviluppo di un’auto sportiva EV di nuova generazione, per proiettarci al meglio verso il futuro. Stiamo mettendo la F1 al centro della nostra attività, facendo leva sulla nostra esperienza interna e sui migliori partner come Lotus per iniettare sulle nostre auto prestazioni, tecnologia e motorizzazioni all’avanguardia”.

Phil Popham (CEO di Lotus Cars) conferma l’entusiasmo per l’intesa raggiunta: “L’annuncio di oggi è il primo passo di quella che sarà una collaborazione estremamente gratificante fra i nostri iconici marchi. Siamo orgogliosi di lavorare con Alpine in questa partnership, condividendo le competenze e le capacità tecniche di Lotus. Le nostre aziende hanno molto in comune: da un pedigree pionieristico nella leggerezza, alle auto sportive che si comportano in modo impressionante su strada come nell’arena degli sport motoristici. L’accordo raggiunto è una scelta naturale e il co-sviluppo di un’auto sportiva EV è estremamente eccitante per le nostre aziende, i nostri fan e per i clienti di tutto il mondo”.