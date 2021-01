Alpine A521: svelata la monoposto francese per la stagione 2021

Il team di Formula 1 Alpine ha svelato la vettura 2021 di Fernando Alonso ed Esteban Ocon, la A521. La monoposto non mostrerà la sua livrea definitiva fino a febbraio e il colore nero è, per ora, un omaggio alla Formula 1 A500 del 1975, considerata la prima Renault F1.

Alpine ha preceduto tutte le altre squadre e ha sorpreso tutti, oggi, mostrando la sua Formula 1 del 2021. Nella presentazione del piano strategico del Gruppo Renault, denominato ‘Renaulution‘, i francesi hanno mostrato la loro monoposto di F1 per quest’anno. All’evento, il presidente del Gruppo Renault Luca de Meo ha chiarito che la F1 sarà al centro del suo progetto.

Livrea temporanea

L’auto svelata appare vestita con una decorazione invernale temporanea. Nel video di presentazione appare nell’ambiente naturale all’altezza del suo nome, le Alpi francesi, mentre la livrea finale sarà svelata a febbraio, secondo quanto dichiarato questa mattina dal nuovo CEO di Alpine Laurent Rossi. Tuttavia il direttore del design di Alpine, Antony Villain, ha inoltre dichiarato che alcuni degli elementi grafici che vediamo oggi sull’auto rimarranno a febbraio e per tutta la stagione, come nel caso del nome Alpine in grande stile.

Antony Villain, Direttore del design Alpine, ha dichiarato:

“Dare un’identità potente e specifica alla Formula 1 ma anche all’intero programma sportivo di Alpine è una sfida e un’opportunità. Con il motorsport al centro del nostro processo, l’identità grafica è la chiave. La livrea presentata oggi è la prima evocazione della nuova identità del team di Formula 1 Alpine. Alcuni elementi grafici strutturali rimarranno nella livrea della vettura, mentre altri cambieranno. Il nome Alpine in grande stile con un sistema grafico tricolore è il primo chiaro simbolo dell’identità del marchio nel motorsport. Il blu, il bianco e il rosso si riferiscono ai colori delle bandiere francese e britannica, che sono molto importanti per noi”.