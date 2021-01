Alpine A110: un video in drift con The Stig

Un casco che nasconde l’identità, un piede pesante come pochi, e tanto spettacolo con qualsiasi auto, questo è The Stig, il pilota che da anni infiamma l’animo dei seguaci di Top Gear e adesso ha pensato bene di “driftare” con una Alpine A110, come si può osservare su un video pubblicato su YouTube.

L’Alpine allarga ma non fuma

Con un equilibrio perfetto, il motore posizionato al centro ed una motricità in uscita di curva decisamente importante, l’Alpine A110 non è certo l’auto più semplice da mettere di traverso, soprattutto per derapate prolungate, ma The Stig comunque fa del suo meglio e compie operazioni, negli oltre 3 minuti del video, che comporterebbero rischi troppo alti persino per i guidatori più smaliziati, considerando la vicinanza degli alberi al tracciato. La coupé allarga, lui gioca con il volante e l’acceleratore e la tiene a bandiera ma non c’è lo spettacolo fumante che in molti si sarebbero aspettati, per questo ha ricevuto le critiche di un collega di Carscoops.

Stig Drifts

Quello girato con l’Alpine A110 è uno dei tanti video che fanno parte di un format ispirato al mondo dei video game e denominato Stig Drifts, dove ogni volta viene selezionata una vettura diversa, ma, ovviamente, lo stesso pilota, quello più noto della TV anche se non se ne conosce l’identità. Anni fa, sotto il casco si era nascosto anche il mitico Michael Schumacher, ma potrebbe essere stata una trovata solamente per una puntata quando c’era ancora il famoso trio composto da Jeremy Clarkoson, James May, e Richard Hammond.