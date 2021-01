24 Ore di Daytona: Kubica correrà con la High Class Racing

Robert Kubica, attualmente terzo pilota dell’Alfa Romeo Racing in Formula 1, parteciperà in modo ufficiale alla prossima 24 Ore di Daytona. Il 36enne di Cracovia dimostra di avere una gran voglia di misurarsi con le competizioni, per questo la sfida nella pista americana può essere una grande occasione anche per togliersi di dosso un po’ di ruggine, dato che in F1 viene usato solamente per qualche apparizione nelle prove libere e nei test di sviluppo delle monoposto.

Kubica in LMP2

Il polacco correrà in classe LMP2 con l’High Class Racing, una team danese e condividerà la vettura con Ferdinand Habsburg, Anders Fjordbach e Dennis Andersen. Kubica si cimenterà così in una nuova categoria, del tutto inedita nella sua lunga carriera nel motorsport, dove ha provato un po’ di tutto. Lo scorso anno si è distinto nel DTM, in passato invece ha avuto una lunga parentesi nel WRC. Adesso, tocca alla 24 Ore di Daytona, la prova che darà il via alla stagione 2021 del campionato IMSA e il nativo di Cracovia sarà al volante di una Oreca 07, duellando sicuramente con un altro ex pilota di F1 come Van der Garde.

In pista a fine gennaio

In LMP2 ci sarà anche Antonio Fuoco con i colori della Cetilar, mentre nella categoria DPi correranno gente come Magnussen, Montoya, Kobayashi, Bourdais, tutti piloti dal grande talento e dall’illustre passato. L’appuntamento previsto è il 30-31 gennaio sul circuito della Florida, dove le monoposto daranno vita a un sicuro spettacolo tutto da gustare.