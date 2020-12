F1: Liberty Media non vuole perdere Sergio Perez

La vittoria di Sergio Perez a Sakhir, non è stata soltanto bella, emozionante e inaspettata, ma ha letteralmente scombinato le carte di Liberty Media per la stagione futura. Nel 2021, infatti, il pilota messicano rimarrebbe – allo stato attuale – senza sedile e questo sarebbe un grosso problema di immagine e di ritorno economico. La dimostrazione della forza mediatica di Perez è da riscontare in quello che è accaduto nella sua Nazione d’origine, dove la gente è scesa in strada, nelle piazze a festeggiare il proprio eroe nazionale, come si fa quando si vince un mondiale di calcio. Come si può perdere un protagonista del genere?

Grande coinvolgimento del Messico

L’altra questione è che il GP del Messico, negli scorsi anni è stato quello con la maggior affluenza di tutto il calendario, una vera fonte di ricchezza. I messicani si sono riversati in massa ad assistere alle prodezze del buon Checo Perez e di tutta la truppa della F1. Addirittura nel weekend di gara del 2019, a Mexico City sono stati registrati ben 345.694 spettatori, un risultato straordinario a conferma di un trend sempre più positivo nello stato centro americano. Ma se Perez dovesse rimanere fuori dal Circus – coronavirus permettendo – Liberty Media potrebbe garantire lo stesso livello di affluenza? Per questo motivo i vertici della F1 stanno pensando di fare un po’ di pressione per cercare un sedile buono per il vincitore di Sakhir.

Perez in Red Bull?

Nel weekend del Bahrain, Sergio Perez è stato visto parlare con Helmut Marko, e questo ha portato a buon viaggio con la fantasia, perché si tratterebbe di una vettura competitiva (Red Bull) che al momento ha un pilota sulla graticola, Alexander Albon, che rischia il taglio in vista del 2021. Un vero colpo di fortuna per Perez, che però si deve guardare dalla concorrenza di Nico Hulkenberg, colui che fino a poche settimane fa sembrava il predestinato a prendere il posto di Albon nella scuderia di Milton Keynes, ma che attualmente – visti i risultati di Perez – potrebbe scendere prepotentemente nelle gerarchie. Nessuno può permettersi di perdere Perez e l’interesse del Messico, ma è anche vero che lo stesso pilota ha detto “o Red Bull, o anno sabbatico”. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.