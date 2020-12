Citroen C5: nuove indiscrezioni per la terza generazione

Di Dario Montrone lunedì 7 dicembre 2020

In arrivo la nuova Citroen C5 che, in omaggio alle antenate CX ed XM, avrà la carrozzeria fastback, nonché l'assetto rialzato come la più compatta C4



Al prossimo Salone di Shangai, in programma nel mese di aprile del 2021, sarà svelata la terza generazione della berlina Citroen C5 di medie dimensioni. Esteticamente, sarà riconoscibile per lo stile in linea con la nuova Citroen C4, caratterizzata dalla carrozzeria fastback a cinque porte - come le antenate CX o XM - e dotata dell'assetto rialzato. A livello di ingombri, dovrebbe misurare circa 485 cm in lunghezza, 185 cm in larghezza, 150 cm in altezza e 285 cm nel passo.



Stile di famiglia

La nuova Citroen C5 condividerà la piattaforma modulare EMP2 con la Peugeot 508L, ovvero la variante a passo lungo commercializzata esclusivamente sul mercato cinese. Tuttavia, non è esclusa l'adozione della sigla C6, per marcare la differenziazione con la SUV media Citroen C5 Aircross. Inoltre, tra le altre caratteristiche figurerà il frontale in linea con il nuovo 'family feeling' introdotto con la concept car 19_19. Inizialmente sarà prodotta solo in Cina, ma l'assemblaggio della versione europea potrebbe essere affidato all'impianto francese di Rennes.

Citroen CX: la storia della berlina aerodinamica La storia della Citroen CX, l'aerodinamica berlina che sostituì la storica ammiraglia DS.



Mancherà l'alimentazione diesel?

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Citroen C5 sarà proposta con il motore a benzina 1.2 PureTech da 130 CV e 155 CV di potenza, affiancato dalle declinazioni Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 180 CV e 225 CV di potenza complessiva. Il propulsore diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV, invece, potrebbe non essere disponibile. Successivamente, la gamma sarà ampliata alla versione 'mild hybrid' con il cambio automatico e-EDCT a doppia frizione, nonché alla configurazione Hybrid4 da 300 CV di potenza complessiva. Infine, il debutto sul mercato europeo è previsto per l'autunno del prossimo anno o, al massimo, nel corso del 2022.