Honda S2000: allo studio il ritorno nel 2024?

Di Dario Montrone mercoledì 9 dicembre 2020

La nuova generazione della Honda S2000 sarà esteticamente in linea con la storica antenata, ma dovrebbe adottare il motore a benzina 2.0 Turbo da 350 CV di potenza



Nel 2024 potrebbe tornare la Honda S2000, in occasione del venticinquesimo anniversario della sportiva spider giapponese. Stando a quanto riportato da Forbes, dovrebbe adottare la meccanica della Honda Civic Type R, quest'ultima equipaggiata con il motore a benzina 2.0 Turbo da 320 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima abbinato al cambio manuale a sei marce.

Tuttavia, non è escluso che la nuova Honda S2000 possa essere accreditata della potenza di 350 CV. Esteticamente, invece, sarà in linea con lo stile della precedente generazione e anche gli ingombri saranno pressoché simili. Inoltre, per contenere la massa sotto il valore di 1.400 kg, molte componenti della carrozzeria saranno in alluminio e fibra di carbonio.

Honda S2000 20th Anniversary: a Tokyo la concept La Casa giapponese anticipa un teaser della piccola spider che festeggia due decadi di storia



La storia della Honda S2000 in breve

La storica Honda S2000 è stata introdotta nel 1999 e commercializzata per dieci anni fino al 2009, quando uscì definitivamente di scena dopo esser stata prodotta in 112.642 esemplari. Oltre 70.000 unità furono immatricolate sul mercato statunitense, dov'era venduta con il propulsore a benzina 2.2L VTEC da 250 CV di potenza. Sul mercato italiano, invece, fece registrare esattamente 1.165 immatricolazioni. Lunga 414 cm, larga 175 cm e alta 129 cm, era equipaggiata con la motorizzazione a benzina 2.0 i-VTEC aspirata da 240 CV di potenza che consentiva di raggiungere la velocità massima di 240 km/h, accelerando da 0 a 100 in 6,2 secondi.