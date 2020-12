Dacia Sandero 2021, piena maturità con la terza generazione

Di Francesco Donnici venerdì 4 dicembre 2020

La citycar di segmento B non teme confronti con le dirette concorrenti grazie a ottime finiture, ricca dotazione e un prezzo allettante.

Dacia svela il “terzo atto” della Dacia Sandero che si rinnova completamente diventando un auto decisamente completa e matura, ma senza abbandonare l’ottimo rapporto qualità-prezzo che ha decretato il successo di questo modello.



Look convincente

Basata sul nuovo pianale CMF-B, utilizzata anche dalla “cugina” Renault Clio e dal crossover compatto Renault Captur, la nuova Sandero sfoggia un look moderno e piacevole, impreziosito da forme a tratti “muscolose”. Lunga 409 cm (+ 2 cm rispetto alla precedente versione), larga 185 cm (+12 cm) e alta 150 cm (-2 cm), la Sandero appare ben piazzata a terra grazie anche ai passaruota allargati, inoltre la firma luminosa “Y-shape” a LED, separata dalla tipica griglia Dacia, le regala un aspetto piuttosto alla moda. Non manca inoltre una nuova collezione di cerchi in lega disponibili nelle misure da 15 e 16 pollici. Ricordiamo che la vettura risulta declinata anche nella variante Stepway che strizza l’occhio al mondo dei crossover, sfoggiando un assetto rialzato (+41 mm), passaruota in plastica non verniciata e protezioni per il sottoscocca. L’abitacolo sfoggia una selleria specifica che riporta il logo Stepway e vanta la presenza di inserti tessili e modanature arancioni sui pannelli porta e sulla plancia.

Abitacolo moderno e tanti gadget elettronici

Anche l’abitacolo della nuova Sandero risulta completamente nuovo e riprogettato per offrire la massima fruibilità dei comandi e aumentare il piacere di guida. L’ambiente interno è stato studiato per ospitare comodamente 5 persone adulte e i loro bagagli, con questi ultimi stivati in un vano da 410 litri, dotato di un pianale modulare a doppio livello (a seconda delle versioni). E’ inoltre possibile accedere al bagagliaio sfruttando un ampio portellone dotato di apertura elettrica da remoto tramite il pulsante sulla chiave oppure usando il sistema Keyless Entry.

L’iniezione di tecnologia ha riguardato anche la connettività e l’intrattenimento, grazie all’introduzione del nuovo infotainment Media Control abbinato ad un display “touch” da 8 pollici posizionato sulla console centrale grazie ad un apposito supporto. Il sistema permette di gestire l’impianto audio, la navigazione GPS e la connettività per smartphone grazie alla compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto. Degno di nota anche la presenza di: climatizzazione a controllo elettronico, sedili riscaldabili, comandi del cruise control al volante, il sistema di accensione automatica dei fari, il dispositivo di avviamento e di apertura della vettura senza chiave, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la retrocamera e il tetto panoramico elettrico.

Sicurezza

La Sandero è un’auto molto sicura, vanta infatti nella propria dotazione una lunga lista di dispositivi dedicati alla sicurezza attiva e passiva. La dotazione prevede airbag laterali e a tendina, Sedili anteriori con poggiatesta anti-colpo di frusta e nuovi ADAS come ad esempio la frenata automatica d’emergenza attiva tra 7 e 170 km/h, l’allarme dell’angolo cieco e il parcheggio assistito.



Gamma propulsori

La nuova Sandero adotta una gamma di propulsori benzina e bifuel (benzina-GPL) tutti omologati secondo la normativa Euro 6D-Full che entrerà in vigore a partire dal 1°Gennaio 2021. L’offerta prevede tre motorizzazioni:





SCe 65 (non disponibile su Sandero Stepway): motore a benzina 1.0 litri 3 cilindri aspirato da 65 CV con cambio manuale a cinque marce

TCe90 : motore turbo benzina 1.0 litri 3 cilindri da 90 CV con cambio manuale a 6 rapporti o automatico CVT.

ECO-G100: 1.0 litro turbo 3 cilindri con sistema doppia alimentazione benzina-GPL abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti.



Per questa ultima versione L’autonomia ufficiale garantita dai due serbatoi (40 litri, di cui 32 utili, quello del gas e 50 litri quello della benzina) è di 1300 km.



Prezzi

La nuova Sandero Streetway viene declinata negli allestimenti denominati Access, Essential e Comfort. La vettura viene proposta ad un prezzo di partenza di 8.950 euro (SCe 65 Access). La nuova Sandero Stepway viene invece declinata negli allestimenti Essential e Comfort e il suo listino parte da 12.600 euro.