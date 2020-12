La Batmobile diventa un orologio da tavola da 25.000 euro

Di Tommaso Giacomelli domenica 6 dicembre 2020

La Batmobile diventa un orologio da tavola, molto prezioso e sofisticato, fatto da un'azienda svizzera. Prezzo di circa 25.000 euro

Tutti gli appassionati di auto hanno fantasticato sulla vettura di Batman, l'uomo pipistrello, che combatte il crimine nella città di Gotham. La Batmobile - così ribattezzata - è un'auto speciale, che è entrata nell'immaginario collettivo di tutti, specialmente dopo il primo capitolo della saga cinematografica di Batman del 1989, per la regia di Tim Burton. Adesso, per qualche appassionato e abbiente collezionista, vi è la possibilità di avere una fedele riproduzione della Batmobile usata da Michael Keaton, sotto forma di orologio da tavola al prezzo di 25.000 euro.



Un sofisticato orologio

Come si può giustificare un prezzo del genere? Innanzitutto l'orologio ha una riproduzione perfetta in ogni parte, con proporzioni reali, della Batmobile, ed è realizzata in alluminio con un rivestimento anti-graffio. Per stuzzicare la fantasia dei più accaniti appassionati, anche le ruote sono state fatte in modo che possa ruotare e girare regolarmente. La sua funzione non sarebbe quella di giocattolo, perché ricordiamo che si tratta di un orologio da tavola, infatti la parte principale è rappresentata da una miniatura di un orologio meccanico i cui ingranaggi si espandono per tutta la lunghezza del modellino. Nella zona anteriore si vede il meccanismo di funzionamento e sul cofano sono collocate le ore e i minuti, mentre dal parabrezza si intravede il motore dell'orologio.



Orologio svizzero

Alla base di questo progetto c'è la qualità svizzera, famosa nel campo degli orologi, infatti questa Batmobile è stata realizzata a mano dallo studio elvetico Kross e il modellino contiene in totale 34 gioielli e 512 parti diverse nei circa 30 cm di lunghezza. Fra queste parti, ben 397 sono fondamentali per il funzionamento dell’orologio, mentre i tre bariletti permettono all'orologio di proseguire a segnare l’ora per 30 giorni prima di essere ricaricato. Come detto, il prezzo è sicuramente proibitivo e non per le tasche di tutti, a vantaggio però della sua esclusività. Il costo è di 29.900 dollari, circa 25.000 euro attuali.