Audi R8 Panther Edition: 30 esemplari per gli USA

Di Valerio Verdone venerdì 4 dicembre 2020

Look felino per la supercar dell’Audi che vanta una particolare cura nell’estetica e negli interni

Parente della Lamborghini Huràcan, l’Audi R8 è una supercar capace di scaldare il cuore degli appassionati, soprattutto quando sfrutta la sola trazione posteriore per scatenare tutta la cavalleria del suo V10 aspirato. Adesso, questa particolare configurazione della supercar dei Quattro Anelli è associata ad una serie limitata, denominata Panther Edition, che sarà venduta negli USA.



30 esemplari al costo di 183.300 dollari

Al momento, la produzione è limitata ad appena 30 esemplari destinati al mercato USA, per i quali è necessario staccare un assegno di 183.300 dollari, che equivalgono a circa 150.000 euro. Neanche troppi per un’autentica supercar particolarmente curata e capace di un coinvolgimento alla guida totale.



Una cura felina per l’esterno

Esteticamente, la vernice nera ad effetto cristallo regala fascino e brillantezza alle linee sinuose della R8, che sfoggia elementi in fibra di carbonio come le calotte dei retrovisori esterni, i rivestimenti delle prese d’aria laterali e quelli del vano motore. Bello il contrasto con i cerchi da 20 pollici in nero opaco in cui spiccano delle finiture rosse. Insomma, un look dark che attira decisamente l’attenzione.

Audi

Interno con dettagli racing, pelle e Alcantara

Le personalizzazioni continuano nell’abitacolo, dove si fanno notare i sedili in pelle in una splendida tonalità di rosso, ma non mancano gli elementi di stampo racing come la pedaliera in metallo ed il punto zero sullo sportivissimo volante dal quale si può gestire persino il sound. L’impugnatura in Alcantara consente di non mollare la presa neanche nelle curve più impegnative, mentre le cuciture rosse a contrasto sulla plancia donano ulteriore carattere all’insieme, come il rivestimento del cielo con motivo a rombi. Ovviamente, il comfort non è passato in secondo piano, come dimostrano i 13 altoparlanti dell’impianto audio griffato Bang&Olufsen da ben 550 watt.



Motore V10 aspirato e trazione posteriore per sognare

La R8 Panther Edition è un’auto per sognatori, da puristi, una sportiva per tutti coloro che amano l’ebbrezza di un motore termico posizionato al posto giusto con tanti cavalli erogati tramite l’asse posteriore. E di potenza su questo bolide ce n’è molta, 540 CV e 540 Nm di coppia massima per l’esattezza, che vengono sprigionati da un V10 aspirato da 5,2 litri dal suono incantevole e trascinante. Il telaio è stato affinato per funzionare al meglio con la trazione posteriore, visto che la R8 nasce integrale, e per gestire delle prestazioni da vera sportiva, precisamente uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 3,8 secondi ed una velocità massima di 320 km/h.