Porsche e Siemens insieme per gli eFuels

Di Junio Gulinelli venerdì 4 dicembre 2020

Il marchio tedesco scommette su un'alternativa possibile all'elettrificazione: i carburanti sintetici





Porsche è una di quelle Case automobilistiche che sembra essere molto avanzata nello sviluppo di combustibili sintetici. È una delle poche infatti ad aver dichiarato di far parte di un progetto esclusivo, denominato "Haru Oni", insieme a Siemens. L’obiettivo di questa partnership è rendere questo tipo di carburante più efficiente.

Anche Bentley e McLaren avevano recentemente svelato, alcuni mesi fa, di essere impegnate nella ricerca e nello sviluppo di questa tecnologia. Per Woking, ad esempio, si tratta di un cammino più complicato, mentre le economie di scala all'interno del colosso tedesco a cui appartiene Porsche (e Bentley) gioveranno a quest'ultima. Audi intanto ha già sviluppato la sua benzina sintetica e diesel, ma il progetto è bloccato a causa degli alti costi di produzione.

Tuttavia Porsche ha già annunciato la costruzione di un nuovo stabilimento in Cile per la produzione di benzina sintetica che utilizzerà inizialmente nelle competizione per studiare le prestazioni dei suoi motori. Questi saranno i primi test in condizioni operative reali, poiché studi interni supportano non solo risultati positivi, ma sembra anche che difficilmente siano richieste modifiche negli attuali blocchi di combustione. Tra l'altro i carburanti sintetici sembra che possano funzionare anche con powertrain ibridi plug-in.

Ma gli studi di Porsche sono andati anche oltre, sottolineando che lo stoccaggio degli eFuels non richiede strutture speciali, quindi i futuri modelli di produzione adattati per questo carburante possono essere riforniti in qualsiasi stazione di servizio. L’unione tra Porsche, Siemens Energy, Enel e le società cilene AME ed ENAP prevedono di produrre 130.000 litri nel 2022, aumentando a 55 milioni nel 2024 e 550 milioni nel 2026.