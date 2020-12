Collezione auto da record ispirata a Fast and Furious [Video]

Il cinema alimenta emozioni e passioni, anche a quattro ruote: ecco una straordinaria collezione di auto in stile Fast and Furious.

Un appassionato canadese ha realizzato quella che, probabilmente, è la più grande collezione di auto ispirata alla serie televisiva Fast and Furious. Non è la prima volta che il cinema fa scoccare degli amori, anzi la cosa è molto frequente, anche nel mondo delle quattro ruote, come insegnano, solo per fare due esempi, Miami Vice e Magnum P.I.

Le auto sono grandi protagoniste di Fast and Furious, franchise creato nel 2001 dalla fantasia del regista Rob Cohen. Poi è stato il turno di diversi capitoli, incentrati sempre sulle corse e sulle battaglie automobilistiche, chiaro fil rouge dell'opera.

Delle vetture impegnate sul set della serie cinematografica d'azione statunitense si è innamorato il signor Jorge di Edmonton (provincia dell'Alberta, sul versante est delle Montagne Rocciose, in Canada). Il tizio, infatti, ha raccolto nel suo garage ben 24 esemplari che imitano quelli della nota saga televisiva. I modelli sono destinati a crescere, perché alcuni pezzi sono in lavorazione: una volta completati, il canadese avrà 35 auto-replica di Fast and Furious.

Ad aprire la collezione è stata una Mitsubishi Eclipse, opportunamente trasformata, cui hanno fatto seguito tanti altri veicoli, per appagare una "sete" senza fine. Della raccolta fanno parte, fra le altre, la Dodge Charger, la Nissan Skyline R34 GT-R, la Mazda RX-7, la Toyota Supra, la Mitsubishi Evo 8, la Subaru Impreza WRX STi e molte altre ancora.