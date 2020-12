Mustang Mach-E GT Performance Edition: ancora più estrema

Di Francesco Donnici mercoledì 2 dicembre 2020

L’inedito allestimento porta in dote un look specifico è un aumento di potenza e coppia dei due motori elettrici.

Svelata poco più di due mesi fa, la Mustang Mach-E GT è un SUV 100% elettrico ad altissime prestazioni che segna il debutto della Casa dell’Ovale blu in un segmento in forte espansione. Come se non bastasse, Ford ha deciso di proporre una uno speciale allestimento denominato Performance Edition in grado di rendere ancora più estremo questo SUV a zero emissioni. L’inedito allestimento potrà essere richiesto come optional dalla clientela che acquisterà la Mach-E GT.

La potenza sale a 485 CV

La Mustang Mach-E GT Performance Edition vede aumentare la potenza dei due motori elettrici da 465 a 486 CV, mentre la coppia passa da 830 a 860 Nm. Secondo i dati dichiarati dal Costruttore la “Performance Edition” accelera da 0 a 60 miglia orarie (96 Km/h) in soli 3,5 secondi, mentre l’autonomia raggiunge le 235 miglia (378 Km) con una carica completa di energia (ciclo di omologazione EPA).



Look specifico

Dal punto di vista estetico, il nuovo allestimento si distingue per la presenza di cerchi specifici da 19 o 20 pollici da cui si intravedono le pinze di colore rosso dell’impianto frenante Brembo, inoltre l’handling ottimale sarà assicurato dalla presenza delle sofisticate sospensioni elettroniche MagneRide. Gli esterni potranno essere personalizzati con le seguenti livree: Cyber Orange Metallic Tri-Coat, Dark Matter Gray Metallic, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat, Star White Metallic Tri-Coat, Grabber Blue Metallic, Shadow Black, Iconic Silver Metallic e Space White Metallic. Completa l’effetto scenico il logo Performance Edition GT posizionato sul posteriore dell’auto. All'interno dell’abitacolo spiccano invece i nuovi sedili ad alto contenimento e gli inserti in alluminio dedicati alla plancia.

Il pacchetto Performance Edition potrò essere ordinato presso la rete Ford si potrà prenotare a partire dalla primavera del 2021, mentre le prime consegne delle Mustang Mach-E GT e GT Performance Edition saranno effettuate alla fine della prossima estate.