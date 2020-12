Nico Rosberg prova la Rimac C_TWO: belva elettrica da 2000 CV

Di Junio Gulinelli martedì 1 dicembre 2020





Come abbiamo visto in più di un'occasione, la vita di Nico Rosberg fuori dalle piste è molto fruttuosa. Almeno stando a guardare il suo canale YouTube, dove prova quasi per la prima volta alcune delle auto più impressionanti di oggi. E soprattutto negli ultimi mesi l’ex pilota di F1 tedesco ha mostrato molta affinità per le auto sportive elettriche dopo aver testato la Porsche Taycan Turbo S o la concept car Volkswagen ID.R.

Adesso Rosberg ci mostra un’altra elettrica di grosso calibro, di cui tra l’altro ne ha già ordinata un’unita per lui. Si tratta della Rimac C_Two.

Nell'ultimo video sul suo canale, Nico ha fatto visita alla Casa croata Rimac Automobili per mettersi ai comandi di uno dei prototipi della rivoluzionaria Rimac C_Two, ancora in fase di sviluppo. Un progetto molto ambizioso che si sta traducendo in un’hypercar elettrica da 1.914 cavalli e 2.300 Nm di coppia massima.

Il video mostra uno sguardo all'interno e all'esterno di questo prototipo decorato con il tipico mimetismo da concept car e alle prese con una tortuosa strada di montagna Nico Rosberg fa capire che questa macchina è davvero veloce.

Prestazioni micidiali e autonomia estesa

Di fatto la C_Two promette un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 1,85 secondi e raggiungerebbe i 300 km / h in soli 11,8 secondi, con una velocità massima agghiacciante di 412 km/h. Tuttavia, nonostante queste prestazioni, non trascurerà la sua parte più efficiente come elettrica con un'autonomia di 550 km WLTP.