GP del Bahrain 2020: favoriti e pronostici

Di Valerio Verdone venerdì 27 novembre 2020

Il gran premio di Formula 1 del Bahrain si appresta ad andare in scena e per gli scommettitori ci sono opportunità interessanti soprattutto puntando sugli autori del giro veloce e sui piloti che abbandoneranno per primi la corsa

Il campionato di Formula 1 2020 ormai non vede più titoli in palio, la Mercedes ha fatto man bassa di successi, ha conquistato l'ennesimo alloro iridato tra i costruttori, mentre Hamilton ha chiuso il discorso per il mondiale piloti già nello scorso gran premio, quello di Turchia, dove ha conquistato una vittoria importante ed ha raggiunto Schumacher a quota 7 mondiali. Adesso ci apprestiamo ad un nuovo weekend di gare, quello dove la massima formula approderà in Bahrain, per cui andiamo a vedere i favoriti per il successo e le varie quote riservate agli scommettitori.



Hamilton paga poco perché vince spesso, Verstappen è l'investimento più redditizio tra i piloti di testa, Leclerc la tentazione

è sempre quello che porta una vincita più bassa, ma d'altra parte è anche il pilota con più successi nel 2020 e quindi statisticamente è più probabile che vinca lui rispetto ad altri. Per questo è quotato molto basso, nello specifico 1,34 da Planetwin fino ad arrivare ad un più generoso 1,45 offerto dalla Snai, mentre Eutobet si ferma ad 1,40. Bottas invece ha una quota di 4 si per Planetwin che per Eurobet, ma la Snai lo vede scendere a 3,75. Il terzo incomodo nella marcia trionfale Mercedes, come al solito, potrebbe essere Verstappen, che Eurobet quota a 7, Planetwin a 6,50, mentre Snai a 5,50. Per chi non rinuncia a sognare però c'è sempre un Leclerc ultimamente molto arrembante, che in Turchia ha sfiorato il secondo posto, e che in Bahrain è quotato 66 da Planetwin.



Sul giro più veloce in gara le quote di Ricciardo e Leclerc sono interessanti

Se la lotta per la vittoria non vi stimola c'è sempre quella per il giro veloce, e non è detto che a fine gara, con le auto scariche di benzina, siano sempre le monoposto di testa a farlo, perché dovrebbero amministrare le gomme o gestire i consumi. Per cui ecco che un pilota dalle capacità di Ricciardo o di Leclerc potrebbero spuntarla, e questo potrebbe portarvi ad incassare, rispettivamente, fino a 33 o a 36 volte la posta, giocando su Planetwin.



I piloti Haas rappresentano un buon investimento per chi scommette su chi abbandonerà per primo la gara

Comunque, ce n'è per tutti i gusti, e si può scommettere anche chi sarà il primo ad abbandonare la corsa, in questo caso i due piloti Haas, Grosjean e Magnussen, quotati a 12 dalla Snai, potrebbero essere molto più di una tentazione, visto che di solito allo spegnimento dei semafori rimangono coinvolti in incidenti visto che spesso sono costretti a partire dalle retrovie.