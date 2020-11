Gran Premio del Bahrain: Ferrari costruttore più vincente

Di Francesco Giorgi venerdì 27 novembre 2020

Il tracciato di Sakhir-Manama dice bene alle “Rosse” di Maranello: in quindici edizioni, hanno ottenuto sei vittorie e tre “doppiette”.

Le statistiche parlano chiaro, e – i tifosi della “Stella a Tre Punte” perdoneranno – al momento non c’è Mercedes che tenga: al GP del Bahrain, Ferrari detiene il primato di vittorie. Sei, per l’esattezza, conquistate fin dalla prima edizione del Gran Premio che si tiene sul tracciato di Manama. Nella “pazza” stagione 2020 che come gran parte della vita pubblica ha subito le ripercussioni dell’emergenza sanitaria - avvicendamenti di calendario, annullamenti, repêchage “last mile” (o quasi) e gare “a porte chiuse” -, il Gran Premio del Bahrain, in programma domenica 29 novembre (come nelle passate edizioni “alla luce dei riflettori”) costituisce il primo dei tre appuntamenti conclusivi: in rapida successione si svolgeranno Bahrain, Sakhir – nel medesimo complesso ma nel layout di circuito “Outer Track” ben più breve – ed Abu Dhabi.

Dal punto di vista della classifica, gli obiettivi di milioni di appassionati sono puntati sulla conquista del secondo posto in Campionato, che potrà essere appannaggio di Valtteri Bottas oppure di Max Verstappen. I giochi si sono già conclusi in ottica di titolo mondiale Costruttori (vinto da Mercedes per il settimo anno di fila) e Piloti, con la settima corona iridata (e quarta consecutiva) a Lewis Hamilton, il quale ha in Turchia superato Michael Schumacher per numero di vittorie assolute in carriera.



2004: Ferrari inaugura il GP del Bahrain

Proprio “Schumi” ha, dal canto suo (e questo è un primato che nessuno gli toglierà mai) inaugurato l’albo d’oro del Gran Premio del Bahrain. La prima edizione della corsa, andata in scena il 4 aprile 2004, vide il fuoriclasse tedesco partire in testa (sua fu anche la pole position, davanti al compagno di squadra Rubens Barrichello) e concludere davanti a tutti, con lo stesso Barrichello al posto d’onore. Con quella “doppietta”, per le “Rosse” iniziò a delinearsi un titolo onorifico che, almeno per l’imminente GP del Bahrain 2020, resterà a Maranello: quello, cioè, di team più vincente nelle quindici edizioni che si sono succedute sul tracciato di Sakhir-Manama. Per il 2021 staremo a vedere: mal che vada, Mercedes, che ha primeggiato in quattro occasioni come Costruttore, potrebbe agganciare Ferrari.



2007 e 2008: il biennio di Massa

La seconda vittoria Ferrari al GP del Bahrain data al 2007, e venne conquistata da Felipe Massa. Il brasiliano, che ad inizio stagione aveva salutato l’arrivo di Kimi Räikkönen approdato a Maranello in sostituzione di Michael Schumacher che al termine del 2006 aveva annunciato il ritiro dalla Formula 1, fu autore della pole position, davanti all’allora astro nascente Lewis Hamilton su McLaren-Mercedes ed allo stesso Räikkönen. Partito in testa, e in grado di tenere a bada in maniera abbastanza agevole lo scatenato Hamilton, Felipe Massa costruì la prima delle due vittorie consecutive in Bahrain. Un successo, che lo fece tornare nelle zone alte della classifica Piloti, arricchito dal terzo posto finale di Räikkönen.

Da ricordare, nella biografia del paulista e negli annali di Ferrari, l’edizione successiva: al GP del Bahrain 2008, Felipe Massa, autore del secondo miglior tempo subito dietro il bravo Robert Kubica che aveva ottenuto la pole position, scattò immediatamente in testa e di fatto mantenne la leadership di gara fino al traguardo, andando così a conquistare i primi punti personali di stagione. Ad arricchire il trionfo Ferrari a Sakhir, la seconda posizione di Kimi Räikkönen, che terminò la corsa con quasi cinque secondi di vantaggio su Kubica.



2010: poker con Alonso e nuova “doppietta” con Massa

Il Gran Premio del Bahrain 2010 inaugurava una importante stagione per la storia della Formula 1, che celebrava i sessant’anni dall’inizio del Campionato del mondo. Per questo, gli organizzatori (Bahrain Motor Federation, con lo sceicco Salman bin Hamad Al Khalifa nel ruolo di presidente “ad honorem”) scelsero di far disputare la gara sul tracciato più lungo fra quelli che costituiscono il complesso dell’Autodromo di Sakhir-Manama: l’”Endurance Circuit”, da 6,3 km di lunghezza. E modo più onorevole per festeggiare il sessantesimo anniversario dall’inizio della Formula 1 “moderna” non avrebbe potuto esserci per i tifosi italiani: con, appunto, la vittoria di un marchio “tricolore”, proprio come era avvenuto, nel 1950, in occasione del primo Gran Premio “mondiale” della storia. Con la (ovvia) differenza che, anziché ad Alfa Romeo, il successo finale andò a Ferrari. E, per il “Cavallino”, si trattò del quarto successo al GP del Bahrain. Autore della vittoria fu Fernando Alonso, che peraltro era arrivato in Ferrari all’inizio di stagione – provenendo dalla Renault che gli aveva dato due titoli mondiali (2005 e 2006) – e, così, salutò con un primo posto il suo freschissimo approdo a Maranello. Ad impreziosire la vittoria dell’asturiano, il secondo posto ottenuto da Felipe Massa, con un “uno-due” Ferrari che non accadeva dal GP di Francia 2008.



2017 e 2018: Vettel davanti a tutti

Con le due vittorie consecutive conquistate nel 2017 e nel 2018, Sebastian Vettel ha costruito il personale piedistallo di successi in Bahrain attraverso il quale guarda tutti gli altri vincitori dall'alto dei suoi quattro primi posti, ed ha contribuito all’attuale primato di vittorie Ferrari a Manama. Unico “neo”, il mancato arrivo delle due monoposto di Maranello sul podio. Nell’edizione 2017, in cui la prima fila dello schieramento era stata conquistata dalle due Mercedes (rispettivamente Bottas ed Hamilton), Kimi Räikkönen terminò al quarto posto, a poco più di due secondi di distacco da Valtteri Bottas giunto terzo. Mentre, per il GP 2018 che aveva visto le due Ferrari partire in prima fila (“Seb” in pole position, e Räikkönen in seconda posizione, con un distacco di appena 50 centesimi), ci fu da rimarcare una disattenzione, durante il secondo pit-stop del finlandese, che gli costò il ritiro a causa della ruota posteriore sinistra non fissata, e lo costrinse a travolgere (in maniera del tutto incolpevole) un meccanico che rimase infortunato.