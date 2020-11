Nico Rosberg al volante della Rimac C Two [Video]

Di Rosario Scelsi venerdì 27 novembre 2020

Guidare, prima della consegna, l'auto che si è scelta è una bella emozione, specie se si tratta di una hypercar. Questo il privilegio vissuto da Nico Rosberg con la Rimac C Two.

Nico Rosberg, per la prima volta, si è messo al volante del prototipo della Rimac C Two, hypercar elettrica che il pilota tedesco ha ordinato per impreziosire il suo garage e le sue giornate al volante. Pare che lui sia stato il primo a prenotare il modello, quindi sarà in pole position al momento delle consegne.

Dopo aver fatto visita alla fabbrica croata, per definire gli ultimi dettagli durante il ciclo produttivo del suo esemplare, l'ex campione del mondo di Formula 1 ha potuto testarne le doti su strada, rimanendo felicemente impressionato. Al suo fianco Mate Rimac, fondatore del marchio. In attesa degli hot lap in pista, al momento, dobbiamo "accontentarci" del video odierno, ma siamo certi che Nico Rosberg, non appena possibile, ci regalerà delle spettacolari riprese in circuito.

La Rimac C Two promette un livello prestazionale al top. Notevoli anche le doti dinamiche nei percorsi sinuosi. Quest'auto elettrica, prenderà forma in 150 esemplari ed avrà prestazioni spaventose, rese possibili dai quattro motori elettrici (uno per ogni ruota) capaci di sviluppare complessivamente una potenza di 1914 cavalli, con una coppia di ben 2300 Nm. Quanto basta per raggiungere i 415 km/h di velocità massima e per passare da 0 a 100 km/h in appena 1"97. Lo stile futuristico della carrozzeria porta la firma di Adriano Mudri.