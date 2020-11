Hyundai Click To Buy: l’acquisto dell’auto avviene completamente online

Di Francesco Donnici mercoledì 25 novembre 2020

La Casa coreana ha lanciato la prima soluzione di e-commerce end-to-end che digitalizza completamente l’acquisto di un’auto nuova.

In questo particolare pericolo storico, duramente segnato dall’emergenza sanitaria globale che ha travolto l’Italia e il resto del mondo, il settore automotive sta sviluppando nuove e rivoluzionarie soluzioni per facilitare la clientela nell’acquisto di un’auto nuova. L’ultima novità di questo genere prende il nome di “Click To Buy”, ovvero una nuova piattaforma on-line lanciata da Hyundai Italia che permette alla clientela di acquistare una nuova automobile di tramite pochi click.



Una piattaforma on-line che semplifica l’acquisto

L’Italia è stata scelta dalla divisione centrale di Hyundai Motor Company come primo paese europeo ad adottare questa soluzione innovativa, inserita nel processo di digitalizzazione che sta attraversando la Casa di Seul. Hyundai Click to Buy va infatti ad arricchire infatti una serie di servizi online dedicati alla clientela, come ad esempio: Service Online Booking, Live Chat e Pronta Consegna. Hyundai Click to Buy si presenta quindi come una soluzione di e-commerce end-to-end che permette alle persone interessate ad un’auto nuova di completare vivere la propria esperienza di acquisto in modo semplice ed intuitivo, restando comodamente a Casa, o in qualunque posto desideri.



Un esperienza basata si quattro pilastri

Click to Buy si basa su quattro pilastri fondamentali focalizzati completamente sul cliente:





Scelta , dando la possibilità di esplorare i modelli, configurare la vettura secondo le proprie preferenze

Valore , lasciando al cliente l’opportunità di confrontare le proposte e di identificare quella più adatta alle sue esigenze

Convenienza , permettendo di gestire l'intera esperienza di acquisto online da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

Trasparenza, garantendo la massima visibilità al cliente indicando in maniera chiara e trasparente i costi legati all’acquisto



Come funziona?

Per accedere ai servizi della piattaforma Hyundai Click to Buy, l’utente dovrà collegarsi al seguenti link tramite il proprio device elettronico preferito (computer, tablet, smartphone, etc.). In qualsiasi fase dell’acquisto, il cliente sarà sempre direttamente in contatto con il personale degli showroom Hyundai tramite la “LiveChat” con lo scopo di fugare ogni suo dubbio o perplessità.

Per ottimizzare l’utilizzo di questo servizio, Hyundai Click to Buy risulta strutturato in sei step:





Selezione del veicolo



Configurazione



Offerta personalizzato



Contratto



Richiesta del finanziamento



Ordine



I vari clienti sono guidati in un percorso personalizzato in base alle loro esigenze, a cui si aggiungono i parametri scelti dal cliente: la categoria della vettura, le motorizzazioni, le emissioni di CO2, il budget, la valutazione dell’eventuale veicolo in permuta e il metodo di pagamento preferito. Selezionate queste informazioni, vengono indicate dal sistema le soluzioni più adatte, che possono essere successivamente comparate ed esplorate. Sarà inoltre possibile richiedere un finanziamento personalizzato, oppure un test drive dell’auto preferita e addirittura la consegna a domicilio del veicolo acquistato. Ricordiamo inoltre che il cliente risulterà supportato in qualsiasi momento dal Hyundai Customer Care Center che può essere contatto tramite l’apposito bottone presente nella pagina.