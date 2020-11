Tesla: Musk conferma l'idea di una compatta per l'Europa

Di Junio Gulinelli mercoledì 25 novembre 2020

Potrebbe essere disegnata e sviluppata nella nuova Gigafactory di Berlino





È un’indiscrezione che è man mano cresciuta mentre la Gigafactory di Berlino prendeva forma (con qualche imprevisto occasionale). Tesla si avvicinerebbe sempre di più alla realizzazione di un nuovo modello progettato da e per l'Europa. In una recente conferenza, infatti, Elon Musk ha confermato l'idea di un’auto progettata nel Vecchio Continente a gusto degli europei.

Nascerà in Germania?

Oltre alla nuova Gigafactory di Berlino, il marchio californiano sta preparando anche un centro di progettazione in Germania. E l’idea è di utilizzare proprio questo hub per creare una nuova auto elettrica locale con talenti locali. Ora, in un'intervista rilasciata da Elon Musk proprio per la Germania, il CEO di Palo Alto ha espresso dichiaratamente e ufficialmente la sua idea di creare questa vettura europea.

Secondo il magnate sudafricano la strategia più importante alla base di questo programma è attirare nuovi talenti dall'Europa. "Penso che ci siano molti designer e ingegneri di talento, in Europa che possono contribuire a creare un design originale”. Come sarebbe esattamente questa nuova proposta elettrica di Tesla non è ancora chiaro. Tuttavia, i rumors indicano che ci troveremmo di fronte a un'auto compatta. "In Europa avrebbe senso creare, suppongo, un'auto compatta, forse una berlina o qualcosa del genere", ha detto Musk.

Volkswagen ID.3 nel mirino

Al momento chi sembra essere all'avanguardia in Europa in termini di veicoli compatti elettrici è la Volkswagen con la sua Volkswagen ID.3 appena arrivata sul mercato. Molto probabilmente diventerà l'auto elettrica del segmento C di riferimento in Europa e ovviamente Tesla ce l'ha nel mirino.

La Gigafactory di Berlino inizierà a lavorare nell'estate del 2021, sempre che la situazione mondiale non si complichi. Vedremo poi se la fabbrica europea produrrà questo ipotetico nuovo modello o se, al contrario, si limiterà a replicare le attuali Tesla Model 3, Model S, Model Y e Model X.