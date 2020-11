Mercedes EQC 4x42 Concept: il video del prototipo in azione

Di Junio Gulinelli mercoledì 25 novembre 2020

La versione vitaminizzata della SUV elettrica della Stella alle prese con l'off-road serio

La G500 4x42 e la Clasee E 4x42 All-Terrain erano state in passato la dimostrazione delle capacità in fuoristrada dei modelli della Stella. Ora ad essere vitaminizzata per l’off-road è l’elettrica del marchio, la SUV a zero emissioni EQC. Adotta lo stesso cognome delle sue sorelle e si fa vedere in un video inedito in cui mette in bella mostra tutte le sue doti.

Questa volta, insomma, tutto il potenziale tecnologico in tema di fuoristrada è applicato a un powetrain a zero emissioni, e il risultato sembra non essere affatto inferiore rispetto al tradizionale e classico schema a combustione. Anche le elettriche, insomma, sanno divertire quando si esce dalle strade asfaltate. E se un mese fa l’avevamo vista in fotografia, ora la Mercedes EQC 4x42 appare in azione in compagnia della campionessa del mondo di wakeboard Sanne Meijer.

La EQC 4x42 Concept porta ancora più in avanti lo spirito di quelle auto con i suoi 11,5 pollici di altezza da terra (rispetto ai 5,5 pollici nella versione di produzione), pneumatici fuoristrada, parafanghi più grandi e la possibilità di trainare un rimorchio o montare una tenda sul tetto. Il prototipo si basa su una EQC400 a trazione integrale, con 402 cavalli erogati dai suoi due motori elettrici.