Hyundai Bayon: in arrivo la piccola crossover sportiva

Di Dario Montrone mercoledì 25 novembre 2020

Ecco il primo teaser della nuova Hyundai Bayon, l'inedita crossover di piccole dimensioni che affiancherà la Kona e dedicata al mercato europeo



L'anno prossimo, nel corso del primo semestre del 2021, sul mercato europeo debutterà la nuova Hyundai Bayon, di cui è stato rilasciato il primo teaser ufficiale. L'inedita denominazione è ispirata alla città francese di Bayonne, situata sulla costa atlantica, vicino ai Pirenei e rinomata tra gli appassionati di attività sportive come vela e hiking.

La nuova Hyundai Bayon affiancherà e non sostituirà la Kona, da cui differirà per lo stile da crossover di piccole dimensioni. Quasi certamente adotterà la carrozzeria da piccola SUV coupé, per competere ad armi pari con le giapponesi Nissan Juke e Toyota Yaris Cross, ma soprattutto con le europee Opel Mokka e Ford Puma.

Nuova Hyundai Kona Electric 2020: prestazioni, autonomia e tempi di ricarica Il rinnovato B-SUV 100% elettrico della Casa coreana porta in dote novità stilistiche e soprattutto miglioramenti nel campo della tecnologia e dell’efficienza.



Le prime anticipazioni sulle motorizzazioni

Stando alle indiscrezioni non ufficiali, l'inedita Hyundai Bayon potrebbe condividere la piattaforma della utilitaria i20. Per quanto riguarda le motorizzazioni, dovrebbe essere disponibile con il propulsore a benzina 1.2 MPi aspirato da 84 CV di potenza, affiancato dal motore di pari alimentazione 1.0 T-GDi sovralimentato nelle versioni da 100 CV e 120 CV di potenza, abbinato sia al cambio meccanico iMT che al cambio automatico 7DCT a doppia frizione, nonché dotato della tecnologia 'mild hybrid' da 48V.