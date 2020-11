Lego Technic: ecco la Ferrari 488 GTE in mattoncini [Video]

Di Rosario Scelsi mercoledì 25 novembre 2020

Una nuova proposta nel catalogo Lego, che lancia un modellino lungo 48 centimetri della Ferrari 488 GTE portata in pista nel FIA WEC da AF Corse.

Lego propone una riproduzione in scala della Ferrari 488 GTE, stella brillante dell'universo WEC. La livrea scelta è quella di AF Corse, squadra che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo ben nota agli appassionati d'endurance, che amano le gare di durata e, soprattutto, la 24 Ore di Le Mans.

Il frutto del lavoro è un modello celebrativo di 48 centimetri, che nasce dal paziente assemblaggio di un set di mattoncini messo a punto dall'iconico creatore di giocattoli danese, le cui proposte puntano su un pubblico trasversale anche sul piano anagrafico, coinvolgendo tanto i ragazzi quanto gli adulti, chiamati a confrontarsi con la solita sfida costruttiva, per dar vita in questo caso alla riproduzione di una GT da corsa della "casa di Maranello".

Anche se l'estetica non imita alla perfezione quella della Ferrari 488 GTE reale, il livello di fedeltà è congruo al prezzo di acquisto di 179,99 euro: a tanto viene proposto il kit Technic di questa replica in scala, che non si priva di un'adeguata attenzione per i dettagli, con la presenza di pistoni mobili, del gruppo sospensioni e di diverse appendici aerodinamiche, riprese dalla "rossa" da gara numero 51. Nel suo piccolo, in questo prodotto Lego si legge la magia del "cavallino rampante", un mito fatto di corse, emozioni, bellezza e tecnologia.