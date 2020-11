Porsche Taycan nel Guinnes dei Primati per il più lungo drift elettrico

Di Rosario Scelsi martedì 24 novembre 2020

Percorrere in derapata, senza interruzioni, oltre 42 chilometri è possibile con la versione a trazione posteriore della Porsche Taycan, che entra nel libro dei record.

La Porsche Taycan entra nel Guinness World Records, con il più lungo drift mai compiuto da un'auto elettrica. Teatro dell'impresa è stato il Porsche Experience Center (PEC) di Hockenheim, dove la sportiva tedesca ha compiuto 210 giri in derapata su un anello bagnato di circa 200 metri di circonferenza, alla velocità media di 46 km/h.

Al volante della prima vettura completamente elettrica della casa tedesca c'era, per l'occasione, il pilota olandese Dennis Retera, istruttore capo presso il Porsche Experience Center Hockenheimring e concorrente dell'International GT Open.

In totale, durante l'esperienza -registrata con ausili tecnici e in presenza di altri esperti indipendenti da Joanne Brent, giudice ufficiale del Guinness dei Primati- la Porsche Taycan ha percorso in modo continuo 42,171 chilometri in 55 minuti, senza che le ruote anteriori puntassero mai nella stessa direzione della curva. Il record è stato raggiunto con la versione a trazione posteriore della Taycan, già in vendita in Cina.

Pare che controllare questa vettura in drift (ossia in perdita di aderenza sull'asse posteriore) sia relativamente semplice quando i programmi di stabilità di guida sono disattivati, come riferisce lo stesso Retera: "Fare dei powerslide (derapate, ndr.) con la Porsche Taycan è estremamente facile, soprattutto con la variante scelta per l'esperienza, che scarica la potenza sulle sole ruote posteriori. Il baricentro basso e il passo lungo garantiscono stabilità, mentre le doti del telaio e la precisione dello sterzo consentono un controllo perfetto in ogni momento, anche quando ci si sposta lateralmente".

Comunque, l'impresa che ha portato all'ingresso nel Guinness World Records non è stata una passeggiata: "Mantenere alta la concentrazione per 210 giri -dice Retera- ha comportato un po' di fatica, soprattutto perché l'asfalto irrigato del circuito da drift non fornisce lo stesso grip ovunque". In ogni caso l'assalto al primato è andato a buon fine per la Porsche Taycan, pioneristica anche in questo.