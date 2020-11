Subaru Impreza e-boxer: la prova su strada

Di Valerio Verdone mercoledì 25 novembre 2020

Sicura e ben piantata a terra, garantisce un comfort di grande livello e con la tecnologia ibrida è capace di muoversi anche per 1,6 km in elettrico

Il processo di elettrificazione della gamma Subaru passa anche attraverso l'Impreza, che diventa e-boxer adottando la tecnologia mild hybrid. L’abbiamo guidata per vedere come se la cava nella vita di tutti i giorni e per capire se tra le curve rimane una vettura affilata come le sue antenate.



Esterni: le novità sotto un aspetto rassicurante

Le modifiche estetiche della compatta delle Pleiadi riguardano le firme luminose aggiornate, il paraurti anteriore modificato all’altezza dei fendinebbia anche se i cambiamenti più importanti sono quelli sotto pelle, a cominciare dalla nuova piattaforma modulare che riduce il rollio del 50%, offre una rigidezza superiore, e garantisce un incremento del 40% di assorbimento d’energia in caso d’urto. Nel complesso il design è razionale più che emozionale, e lo stile risulta equilibrato.



Interni: tre schermi e tanta concretezza

Come l’esterno anche l’interno è stato studiato in maniera concreta più che per garantire un effetto wow, anche se le telecamere del sistema EyeSight V3 all’altezza del retrovisore interno incuriosiscono non poco. Dentro questa Impreza c’è tutto quello che serve ad un’auto moderna, a cominciare da una strumentazione che è si analogica, ma può contare su uno schermo digitale da 4,2 pollici sul quale visualizzare tutte le informazioni provenienti dal computer di bordo. Un altro display al centro della plancia, questa volta da 6,3 pollici, pensato per visionare il funzionamento del sistema ibrido, sovrasta un altro schermo da 8 pollici dal quale si gestisce il sistema di infotainment che dialoga con gli smartphone.

Non manca il climatizzatore automatico bi-zona, che prevede la presenza delle bocchette anche per la zona posteriore, mentre lo spazio è molto buono anche per chi siede sul divano. Curati gli assemblaggi che denotano la costruzione impeccabile di un’auto concreta e fatta per durare. Buona la capacità di carico con 450 litri utili con tutti i sedili in uso.



Al volante: sicura e confortevole

L’Impreza e-boxer nasconde nella trasmissione automatica un motore elettrico che fornisce ulteriori 16,7 CV e 66 Nm di coppia ai 150 CV ed ai 194 Nm erogati dal propulsore termico aspirato da 2 litri con architettura boxer che è stato modificato per l’80% delle sue componenti. Inoltre, la batteria agli ioni di litio consente all’auto di percorrere circa 1,6 km in modalità elettrica sfruttando le ripartenze fino ad una velocità di 40 km/h. A fronte dei circa 14 km/l di percorrenza riscontrati nel ciclo misto, le prestazioni risultano brillanti quando si sfrutta tutta la potenza a disposizione della compatta giapponese, anche se la trasmissione CVT, che simula il funzionamento di un cambio a 7 rapporti, manifesta un poco edificante effetto scooter nella guida impegnata.

Comunque, il comparto sterzo-sospensioni garantisce una tenuta di strada impeccabile, e, complice la presenza della trazione integrale, consentono all’Impreza e-boxer di rimanere neutra nella percorrenza di curva. La sua efficacia tra i tornanti però non va ad inficiare un comfort degno di un’ammiraglia, quindi è agile nel misto e piacevole nei viaggi: due qualità difficili da combinare. Un quadro dinamico lusinghiero dunque, eccezion fatta per il comportamento del cambio in alcuni frangenti, che è reso ancora più sicuro dall’operato del sistema EyeSight V3, il quale prende in mano la situazione e frena l’auto autonomamente nel traffico al fine di evitare un impatto.



Prezzo: 35.000 euro con tutto di serie

Per la versione Premium della nostra prova, il prezzo della Subaru Impreza e-boxer è di 35.000 euro, ma persino gli interni in pelle ed il tetto apribile sono di serie.