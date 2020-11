Porsche 911: nel 2021 arriva la versione GT3

Di Dario Montrone lunedì 23 novembre 2020

In arrivo la nuova Porsche 911 GT3 modello 992, con il confermato motore aspirato 4.0 Boxer a sei cilindri da 530 CV di potenza



Nel corso del 2021, la gamma della Porsche 911 modello 992 sarà ampliata alla versione estrema GT3 che dovrebbe debuttare assieme alla 718 Cayman GT4 RS. Molto probabilmente, sarà equipaggiata con il motore a benzina 4.0 Boxer aspirato a sei cilindri da 530 CV di potenza che, in abbinamento al cambio automatico PDK a doppia frizione, consentirà di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi.



Diverse declinazioni di sportività

Inoltre, la nuova Porsche 911 GT3 dovrebbe essere proposta anche nella declinazione Touring da 510 CV di potenza con il cambio meccanico, riconoscibile per l'assenza dello spoiler posteriore di grandi dimensioni. Successivamente, sarà introdotta anche la più sportiva configurazione GT3 RS da 550 CV di potenza, grazie al quasi scontato aumento di cubatura, nonché riconoscibile per lo specifico diffusore posteriore con il terminale di scarico centrale a doppia uscita e l'alettone posteriore maggiorato.

In futuro anche hybrid

In futuro, la gamma della Porsche 911 modello 992 sarà ampliata anche con l'inedita configurazione Hybrid a propulsione ibrida, votata più alla sportività che all'efficienza per la potenza complessiva che ammonterà ad oltre 700 CV. Il debutto della 911 Hybrid sarebbe previsto per il 2026, al prezzo base di circa 250.000 euro e in concomitanza con la fine del ciclo di produzione. Tuttavia, non è ancora chiaro quale tecnologia adotterà tra le varie opzioni MHEV, HEV e PHEV.