Peugeot 308 GTI: con Dimma Design indossa i panni della 205 T16

Di Valerio Verdone lunedì 23 novembre 2020

Attraverso un kit il preparatore Dimma ha trasformato la 308 GTI in una 208 T16 ma il motore è rimasto anteriore anche se il peso è sceso a 900 kg e la potenza è salita a 375 CV

Chi è cresciuto con il mito dei rally in cui correvano le fenomenali Gruppo B non può non avere una sorta di venerazione per la Peugeot 205 T16, che nella sua massima espressione poteva raggiungere i 560 CV di potenza. Ovviamente, per effettuare l'omologazione la Casa del Leone ne produsse una piccola serie di 200 esemplari adatta a circolare su strada che però era limitata nella cavalleria a 200 CV, sempre che questo valore erogato dal motore centrale 1.8 turbo poteva essere considerato poco entusiasmante su una 205 che aveva nella GTI 1.9 da 130 CV la sua variante più performante.

Oggi per averne una bisogna mettere in conto una spesa di circa 150.000 euro, ma se vi sentite pronti a rivivere le gesta dei vari Vatanen, Kankkunen e Salonen, e volete risparmiare nell'investimento, forse c'è qualcuno che può aiutarvi e risponde al nome del preparatore Dimma, il quale partendo da una 308 GTI è riuscito nel miracolo di riproporre una 205 T16.

Il motore resta anteriore ma eroga 375 CV

Attraverso un kit specifico viene allargata la carreggiata, inoltre, vengono eliminate le porte posteriori, e l'effetto retrò è a dir poco sbalorditivo. Certo, l'interno è quello della 308, così come la base meccanica, e la trazione che rimane anteriore, ma il 1.6 sovralimentato della compatta francese guadagna oltre 100 CV per arrivare alla fatidica soglia dei 375 CV ed il peso scende di 400 kg arrivando a 900 kg totali.



Forse verrà proposta in serie limitata

Attualmente non ci sono piani per una piccola produzione, ma a giudicare dal clamore suscitato da questo che, per il momento, è un esemplare unico, non è escluso che la 205 T16 di Dimma possa essere proposta in una piccola serie ad un costo di circa 100.000 euro per vettura. Di sicuro chi l'acquista non passerà mai inosservato; inoltre potrà sfoggiare le fattezze di un mito automobilistico con la concretezza di un'auto moderna.