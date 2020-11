DS 7 Crossback: al debutto allestimenti ancora più esclusivi

Di Francesco Donnici giovedì 19 novembre 2020

Il SUV transalpino di carattere premium sposa 4 nuovi allestimenti caratterizzati da un’anima elegante o sportiva.

La DS 7 CROSSBACK, SUV di medie dimensioni e dal carattere premium, può vantare una nuova gamma formata da 4 inediti allestimenti, egualmente suddivisi per esaltare le due anime di questa poliedrica vettura, ovvero quella elegante e quella sportiveggiante.



Elegante o sportiva?

Se la vostra indole e vostri gusti amano le cose “eleganti” allora la scelta ricade sui nuovi allestimenti denominati BUSINESS e Grand Chic.

L’allestimento Business si presenta come la versione di ingresso della gamma DS 7, mentre la variante Grand Chic propone una dotazione di accessori di serie ancora più ricca, che aggiunge tra le altre cose le sofisticate DS ACTIVE SCAN SUSPENSION (ammortizzatori pilotati da una videocamera ad alta velocità dedicata) e l’abitacolo personalizzato con l’Ispirazione RIVOLI (interni in pelle Art Basalt, wireless charging e i DS ACTIVE LED VISION.) Rispetto alla versione Business, l’allestimento Grand Chic - considerato Full optional - viene proposto con un supplemento di prezzo di 6.500 euro.

Chi desidera una DS 7 Crossback dal carattere più sportivo può in alternativa optare per le versioni PERFORMANCE LINE e PERFORMANCE LINE+, separate da 4.500 euro. Gli incontentabili possono anche scegliere un’ulteriore variante battezzata PERFORMANCE LINE PELLE che aggiunge l'orologio B.R.M R 180, i sedili in pelle Nero Basalto Performance Line ed i sedili anteriori regolabili elettricamente. Tutti gli allestimenti risultano equipaggiati con i cerchi in lega da 19 pollici, pronti a mettere in risalto i due volti dell'apprezzato SUV DS Automobiles.



Gamma motorizzazioni

L’offerta motorizzazioni risulta ampia e completa e comprende le unità diesel BlueHDi 130 e 180 e benzina PureTech 130, 180 e 225, a cui si aggiungono anche le sofisticate ibride plug-in E-TENSE ed E-TENSE 4X4. Tutte le unità sono abbinate di serie al cambio automatico a 8 rapporti.