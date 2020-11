Renault Kiger: il prototipo per il mercato indiano

Di Junio Gulinelli giovedì 19 novembre 2020

Una nuova crossover, simile alla Captur, si prepara a sbarcare in Asia con il Logo della Losanga





Fluidità, dinamismo e piacere di guida. Con queste caratteristiche Renault ha presentato la nuova Renault Kiger, una show car destinata al mercato indiano che anticipa come sarà il futuro del marchio, almeno in quella regione.

La Renault Kiger è un SUV dall'aspetto futuristico che anticipa prevedibilmente un nuovo modello dl marchio francese destinato prima di tutto al mercato asiatico. Di fatto Renault sta adattando la sua gamma a questa zona del mondo, da quando è approdata in quel macro-mercato con modelli specifici nel 2005. L’obiettivo, ovviamente, è fare grandi numeri.

Come già visto con modelli come la Duster (non venduta come Dacia ma come Renault), la Kwid o la Triber, la nuova Kiger arriva come concept car destinata a catturare il massimo dell'attenzione. È un'auto nata dalla collaborazione tra i reparti di design Renault in Francia e India.

Dal carattere spiccatamente urbano, ma con caratteristiche che la rendono adatta a viaggiare su strade sterrate o asfalto in pessime condizioni, la Kiger presenta tratti tipici da concept car che anticipano il design di un modello di serie, come il portapacchi originale, il cofano scolpito, le grandi ruote da 19 pollici e l'illuminazione minimalista.

In realtà, guardandola bene, la Renault Kiger assomiglia molto a una Renault Captur riadattata al mercato asiatico e tradotta in una show car. Di fatto la Captur (generazione precedente) è attualmente in commercio in India come Triber. Difficile quindi, almeno per ora, posizionare questo prototipo all’interno del listino indiano di Renault.

Ad ogni modo il lato all-terrain della piccola crossover è rinforzato con paraurti molto marcati ma ben protetti, passaruota allargati con protezioni in plastica e pneumatici tassellati, oltre a un'altezza da terra di 21 cm. La carrozzeria è verniciata con la tinta Aurora Boreale che cambia tono a seconda dell’angolo della luce e la ciliegina sulla torta è rappresentata dai tocchi in colore fluorescente e dalle luci intermittenti verdi...