Ford Kuga: la gamma si completa con la full hybrid

Di Valerio Verdone mercoledì 18 novembre 2020

Dichiara 1000 km di autonomia e sfrutta un motore 2.5 a ciclo Atkinson abbinato ad un’unità elettrica ed alla trasmissione CVT

Cresce la gamma della Ford Kuga, il SUV compatto dell’Ovale Blu amplia la sua offerta per essere al passo con i tempi ed offrire tutto quello che c’è sul mercato a livello di tecnologia ibrida. Infatti, ecco che arriva la variante full hybrid a completare la proposta commerciale di questo modello già forte di una versione mild-hybrid a gasolio e di una plug-in hybrid.



Fino a 1.000 km con un pieno

Si potrebbe dire che la Kuga Hybrid sia “risparmiosa” perché dichiara una percorrenza di ben 1.000 km con un pieno di benzina che corrisponde a 54 litri di carburante. Tutto questo a fronte di emissioni contenute, nell’ordine dei 125 g/km di Co2. Ma la cavalleria non manca, visto che il motore termico è un 2.5 a ciclo Atkinson che, insieme al propulsore elettrico, genera una potenza combinata di 190 CV.

Due modalità di guida e cambio CVT

Si può scegliere come modificare il carattere della Kuga Hybrid attraverso le due modalità di guida, Normal e Sport, con quest’ultima che si premura di far fare gli straordinari al cambio automatico CVT diminuendo gli eventuali trascinamenti e simulando dei rapporti veri e propri. Ne deriva un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi quando l’auto viene impegnata nello scatto, e comunque un atteggiamento sostenibile improntato a ridurre i consumi con l’asse posteriore che si scollega quando non impegnato. Ovviamente, si tratta di una soluzione pensata per la variante a trazione integrale, perché la Kuga Hybrid può essere scelta con la trazione anteriore o con quella sulle quattro ruote dove l’asse posteriore entra in gioco quando diventa necessario.



Porta al debutto nuovi ADAS

La sicurezza attiva su questo modello è ai massimi livelli ed il suo ingresso in gamma comporta l’arrivo di nuovi ADAS, che rispondono ai nomi di Lane Keeping System con Blind Spot Assist ed Intersection Assist, anche per le altre versioni.