Honda Civic: il prototipo della sedan anticipa la nuova generazione

Di Francesco Donnici mercoledì 18 novembre 2020

l’inedita concept Honda Civic Prototype anticipa il look che caratterizzerà la prossima generazione della media nipponica.

Honda ha recentemente svelato in anteprima mondiale nel corso di una diretta streaming su Twitch l’inedita Honda Civic Prototype, concept-car che anticipa la versione sedan della prossima generazione della Honda Civic, attesa per il prossimo anno.



Arriva prima negli USA

La versione berlina della media nipponica debutterà negli Stati Uniti nel corso della primavera del 2021 per poi sbarcare anche su altri mercati internazionali. Subito dopo arriverà anche il turno dell’attesa versione hatchback per il mercato europeo, accompagnata dalla versione “Hot” Type R.

Design e telaio sportivi

Dal punto di vista estetico, la Civic Prototype sfoggia un design sportiveggiante, caratterizzato da linee decise e “taglienti”, il tutto esaltato dalla livrea perlata “Solar Flare”. Sotto pelle, la nuova Civic nasconde un nuovo telaio sviluppato per trasmettere al guidatore un maggiore feeling nella guida più spinta, non mancheranno inoltre inedite “diavolerie” elettroniche, tra cui molti dispositivi di sicurezza attivi e passivi.

Gli sbalzi contenuti e la linea di cintura piuttosto bassa hanno permesso di ottenere un abitacolo spazioso e particolarmente luminoso, inoltre il guidatore può contare anche su un’ottima visibilità, migliorata dalla nuova posizione dei montati e degli specchietti laterali, installati direttamente sulla portiera.

Un discorso a parte merita la vista frontale che ovviamente sarà ripresa anche sulla versione due volumi, tanto apprezzata sul mercato del Vecchio Continente. Davanti troviamo una mascherina di inedita concezione che si sviluppa in senso orizzontale e si unisce ai proiettori a LED dalla forma sfuggente. Più in basso troviamo una grande griglia in nero lucido, lambita da entrambi i lati da due componenti aerodinamici, sempre del medesimo colore.



Abitacolo digitale

Se abbiamo potuto apprezzare l’estetica della Civic Prototype attraverso le immagini ufficiali che ci proponiamo, è possibile apprezzare gli interni tramite un bozzetto che ci mostra il design del nuovo cockpit. Quest’ultimo si distingue per linee semplici e decise, impreziosite da una fascia con finitura a nido d'ape. Per la prima volta nella storia della Civic troviamo una strumentazione 100% digitale, mentre al centro della plancia spicca invece il display “touch” full HD da 9 pollici che permetterà di controllare numerose funzioni della vettura.