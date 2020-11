Porsche Macan elettrica: spunta un'immagine

Di Junio Gulinelli lunedì 16 novembre 2020

Il modello in argilla della SUV elettrica è apparso misteriosamente sullo sfondo delle foto dell'inedita 919 Street





La Porsche Macan elettrica sarà una realtà, lo sapevamo già. Ma le informazioni di quella che sarà una delle auto elettriche più importanti dei prossimi anni, sono ancora scarse. Prima di tutto, però, sappiamo che Porsche ha già iniziato i suoi test dinamici della sport utility sportiva a ruote alte.

La Porsche Macan elettrica sarà una SUV di medie dimensioni 100% elettrica che dovrà competere con altre interessanti proposte Premium in arrivo sui mercati: l'Audi e-tron Sportback, la BMW iX e la Mercedes EQC. Se i piani saranno rispettati, la Porsche Macan elettrica non sarà presentata prima della metà del 2022 e per il suo arrivo presso le concessionarie bisognerà attendere il 2023. Si posizionerà nel listino Porsche come versione a batterie dell'attuale Macan. In altre parole, il modello in vendita oggi dovrebbe essere ancora venduto, per lo meno, fino al 2024.

Ora, però, la notizia interessante riguarda il design della futura Macan elettrica, in qualche modo anticipato, volutamente o no (sembra che la foto dopo il rilascio sia stata frettolosamente cancellata da Porsche), da una sua repentina apparizione in secondo piano nelle foto della recentemente svelata 919 Street, uno dei prototipi fino ad ora segreti e mai rivelati da Porsche. E a quanto pare sembra chiaro che lo stile iniziato dalla Porsche Taycan continuerà nelle prossime auto elettriche di Porsche.

Il modello in argilla della Porsche Macan elettrica apparso misteriosamente si presenta come una SUV compatta con un look che ricorda molto le forme della Macan elettrica che il marchio sta già testando e che è stata avvistata con i dovuti camouflages.

Pe ora i rumors suggeriscono che la Porsche Macan elettrica avrà versioni con diversi powertrain e con fino a quattro motori, uno per ciascuna ruota, con un'erogazione di coppia individuale per ottenere la massima efficacia e livello di trazione. Si prevede che la potenza possa raggiungere i 500 CV per competere con le altre rivali tedesche, con un'autonomia che potrebbe raggiungere i 600 km