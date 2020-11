Nissan Qashqai 2021: anticipazioni sulla nuova generazione

Di Dario Montrone lunedì 16 novembre 2020

Ecco le foto spia ufficiali della nuova Nissan Qashqai, la cui gamma comprenderà anche la versione e-Power a propulsione ibrida

Proseguono i test di collaudo per la nuova Nissan Qashqai, come testimoniato dalle foto ufficiali del prototipo rilasciate dallo stesso costruttore giapponese. Il debutto della terza generazione della crossover compatta per eccellenza è prevista nel corso della primavera del 2021, mentre la gamma non comprenderà più motorizzazioni diesel.

Infatti, grazie alla piattaforma modulare CMF-C, la nuova generazione della Nissan Qashqai sarà disponibile anche nell'inedita versione e-Power a propulsione ibrida Plug-In, dotata di motore a benzina, propulsore elettrico, batteria ad elevata potenza, generatore ed inverter. Inoltre, sarà proposta nell'altrettanto inedita configurazione 'mild hybrid' da 12V con l'unità a benzina 1.3 DIG-T in due differenti livelli di potenza.



Più leggera di circa 60 kg

Tra le novità della nuova Nissan Qashqai figurano i fari intelligenti a led, più l'aggiornato sistema multimediale ProPilot con la nuova funzione Navi Link. Infine, la massa sarà più leggera di circa 60 kg rispetto all'attuale generazione, grazie ad importanti modifiche tecniche come il portellone posteriore in materiale composito, l'acciaio UHSS ad altissima resistenza per la carrozzeria e varie componenti - porte, paraurti anteriori e cofano motore - in alluminio.