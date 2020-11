Honda Civic 2022: il video teaser del prototipo

Di Junio Gulinelli venerdì 13 novembre 2020

Il prototipo della nuova generazione della hatchback giapponese sarà svelato il prossimo 17 novembre





La nuova generazione della Honda Civic Sedan si avvicina sempre di più. Il brand giapponese ha svelato un teaser del futuro modello, anche se per ora si tratta di un'anteprima che mostra solo alcuni dettagli del nuovo design, più all'avanguardia e molto più moderno della concept car. Si tratterà di un salto generazionale importante per la hatchback giap, che vedremo alla fine della prossima primavera.

Anche se non sappiamo se la carrozzeria a tre volumi che appare nel video-teaser arriverà in Europa, le sue forme rivelano comunque un ammorbidimento generale delle linee spigolose dell’attuale modello. Nella parte anteriore, i fari più piatti e sottili risaltano con una nuova striscia LED che corre lungo il bordo superiore e, all'esterno, una nuova firma luminosa. Mentre la nuova silhouette dei fari si collega alla griglia del radiatore più stretta, formando un unico modulo. Uno stile che viene riprodotto anche nei gruppi ottici posteriori, con una firma riconoscibile.

Si fa notare anche il nuovo colore della carrozzeria, un attraente arancione metallizzato che si abbina ad alcuni dettagli in nero lucido, come l'inserto del paraurti posteriore che integra gli scarichi rotondi. Un dettaglio sportivo è lo spoiler integrato nel bordo del cofano del bagagliaio.

Insomma è un design globale, quello della nuova Honda Civic, profondamente rinnovato e che scommette seriamente su sportività e aerodinamica. D’altronde la compatta giapponese, arrivata alla sua undicesima generazione, ci ha abituati negli anni a profondi e radicali cambiamenti.

Il prototipo della nuova Honda Civic Sedan sarà svelato il prossimo 17 novembre, in un formato particolarmente nuovo, in quanto non sarà il tradizionale evento online, ma sarà trasmesso con un'edizione speciale del canale di Twitch Head2Head di Honda.