Nuove Touareg eHYBRID e Touareg R: le nuove versioni ibride plug-in debuttano in Italia

Di Francesco Donnici venerdì 13 novembre 2020

L’ammiraglia a ruote alte del colosso tedesco viene offerta in due nuove versioni ricaricabili alla spina in grado di accontentare anche le esigenze dei più sportivi.

Volkswagen svela le sue carte puntando tutto sulla tecnologia ibrida applicata al segmento dei SUV: il risultato prende il nome di Touareg eHYBRID e Touareg R, due inedite e tecnologiche versioni ricaricabili alla spina dell’ammiraglia a ruote alte della Casa di Wolfsburg. Le due versioni ibride plug-in del SUV teutonico dotato di trazione integrale si caratterizzano per un’elevata efficienza che si combina al meglio alla generosa dotazione di serie di questo lussuoso modello.



Le caratteristiche in comune

Entrambe le versioni hanno alcune interessanti caratteristiche in comune, a partire dalla loro autonomia in modalità 100% elettrica che può raggiungere i 47 km (ciclo WLTP) con una sola carica di energia. Entrambe le versioni risultano efficienti anche nei lunghi viaggi, grazie alla possibilità di ricaricare la batteria in maniera costante grazie al sofisticato sistema di recupero dell’energia in decelerazione e frenata.

La Touareg può inoltre contare sul nuovo Park Assist con controllo remoto, il sistema che permette di guidare la vettura in maniera automatica dentro e fuori uno spazio di parcheggio tramite l’uso di una app per smartphone specifica. Entrambe le versioni plug-in risultano in grado di trainare 3,5 tonnellate, anche in modalità 100% elettrica. Sulla Touareg la tecnologia non sembra porsi limiti, in particolare per quanto riguarda la guida assistita e i dispositivi ADAS, tra cui spicca il “Travel Assist” che gestisce la guida fino ad una velocità di 250 km/h seguendo i limiti di velocità e l’andamento della strada, adattando la marcia in caso di curve, rotonde, incroci e simili. Chi invece deve effettuare difficili manovre con un rimorchio può contare sul Trailer Assist, in grado di aiutare il guidatore anche nelle situazioni più difficili.



Volkswagen Touareg eHYBRID

La Touareg eHYBRID può contare su un powertrain ibrido plug-in in grado di sviluppare una potenza complessiva di ben 381 CV e 600 Nm di coppia massima. Secondo i dati dichiarati dal Costruttore, questi numeri permettono alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, mentre la velocità di punta è autolimitata a 250 km/h. Il consumo medio è di 2,7-2,9 litri/100 km di benzina e 24,2-24,7 kWh/100 km, inoltre l’autonomia combinata può raggiungere gli 810 km.

Disponibile negli allestimenti Atmosphere e Elegance, la Touareg eHYBRID può contare su una ricca e particolarmente curata dotazione di serie. La versione “Atmosphere” sfoggia un ambiente “caldo” e accogliente dove spiccano materiali di pregio come gli inserti in legni rari mescolati a tonalità naturali. La variante "Elegance" punta invece su un ambiente tecnologico che mixa il metallo con tonalità cromatiche appositamente combinate. In abbinamento ad entrambi gli allestimenti troviamo lo spoiler e i listelli sottoporta in tinta con la carrozzeria, mentre altri dettagli estetici risultano cromati (finiture dei paraurti, finestrini, griglia di protezione della calandra e modanature dei terminali di scarico). L’effetto scenico viene completato dalla presenza dei cerchi in lega specifici da 19 pollici, mentre il tetto panoramico promette una luminosità eccellente all’interno dell’abitacolo.

Dal punto di vista della tecnologia e della connettività, la eHybrid porte in dotela piattaforma digitale Innovision Cockpit che include la strumentazione 100% digitale Digital Cockpit con schermo da 12,3 pollici e il navigatore satellitare Discover Premium dotato di display da 15 pollici. Non manca inoltre il climatizzatore automatico Climatronic a 4 zone, il bagagliaio ad apertura elettrica e i sedili Top Comfort riscaldabili in pelle Vienna.

Inoltre, ricordiamo che su tutta la gamma Touareg sono di serie i seguenti sistemi di assistenza alla guida:





Cruise control adattivo ACC



Fatigue Detection



Front Assist



Lane Assist



Riconoscimento della segnaletica stradale



Questa versione ibrida viene offerta di serie anche con il Tech Pack, che equipaggia le nuove Touareg eHYBRID con un elevato livello di guida assistita. Oltre a illuminazione ambiente Plus e cerchi in lega Braga da 20 pollici, il pacchetto include infatti il Safety Pack che al suo interno annovera Emergency Assist, assistente alle svolte Intersection Assist, assistente al cambio di corsia Side Assist Plus e sistema di monitoraggio PreCrash 360°.

Le nuove Touareg eHYBRID Atmoshpere ed Elegance sono già disponibili sul mercato italiano ad un prezzo di listino che parte da 76.900 Euro. E’ inoltre possibile mettersi alla guida della nuova Touareg eHYBRID tramite finanziamento che comprende 35 rate da 579 Euro al mese e un anticipo di 18.000 Euro (TAN 3,49%, TAEG 3,97%).



Volkswagen Touareg R

Dedicata agli amanti delle prestazioni sportive, la Touareg R è la prima vettura sviluppata dal reparto sportivo della Casa di Wolfsburg a vantare una meccanica elettrificata. Il powertrain ibrido della vettura sviluppa complessivamente 462 CV e i 700 Nm di coppia massima. Questo corredo tecnico permette alla pesante massa del Touareg di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,1 secondi, mentre la velocità di punta rimane sempre limitata a 250 km/h. Dal punto di vista estetico, il SUV teutonico può contare su un kit estetico-aerodinamico incluso nel pacchetto sportivo R-Line Exterior Black Pack, offerto di serie. Quest’ultimo si caratterizza per la presenza di paraurti sportivi, nuova calandra frontale, i mancorrenti, i gusci degli specchietti retrovisori esterni e le cornici dei finestrini di colore nero. Non mancano all’interno componenti specifici marchiati “R” che enfatizzano l’animo “racing” del modello.

La dotazione di serie che distingue la Touareg non ha nulla da invidiare ad una ammiraglia di rappresentanza. Tra i vari “gadget” offerti di serie che si aggiungono alla precedente dotazione della eHybrid segnaliamo: proiettori LED Matrix IQ.LIGHT con Dynamic Light Assist, sedili ad alto contenimento Top Comfort riscaldabili e rivestiti in pelle Vienna e cerchi in lega Braga da 20 pollici. Anche per la nuova Touareg R la Volkswagen offre in omaggio il Tech Pack, che in questo caso include cerchi in lega Suzuka da 21 pollici ed head-up display. La nuova Touareg R viene proposta in Italia ad un prezzo di listino che parte da 94.900 euro.